Video: Lionel Messi se emocionó como nunca apenas terminó Argentina vs. Egipto

Video: la emoción de Messi a flor de piel apenas terminó Argentina vs. Egipto.

Lionel Messi se emocionó como nunca y se puso a llorar, apenas consumada la histórica remontada de la Selección Argentina vs. Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026. El capitán del equipo, a los 39 años, demostró toda su emoción a flor de piel luego del pitazo final del árbitro francés Francois Letexier.

Es que el equipo dirigido por Lionel Scaloni perdía por 2-0 a los 78 minutos, pero a puro corazón y talento lo dio vuelta con los goles de Cristian "Cuti" Romero, el propio Messi y Enzo Fernández. Ahora, el vigente campeón se medirá en los cuartos de final frente al vencedor de Colombia vs. Suiza, que chocarán este mismo martes 7 de julio desde las 17 horas de Argentina.

Video: la emoción de Messi a flor de piel apenas terminó Argentina vs. Egipto.

El mediodía en Atlanta, Estados Unidos, había empezado para "Leo" por el penal que le atajaron. Sin embargo, la "Scaloneta" siempre tiene un capítulo más para agrandar su leyenda en las Copas del Mundo. El monarca no entrega la corona todavía, a la espera del próximo adversario.

El resumen de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

En el primer tiempo, la "Albiceleste" tuvo el dominio casi absoluto del desarrollo pero le faltó lo más importante: el gol. A Lionel Messi le atajaron un penal, el capitán pegó un tiro libre en el palo y hubo otras dos situaciones claras: una de Julián Álvarez y otra de Alexis Mac Allister de cabeza.

En ambas se lució el arquero Mostafa Ahmed. Para colmo, la única que tuvo Egipto fue gol, cuando Yasser Ibrahim le ganó en el salto a Lisandro Martínez y marcó el 1-0 a los 15 minutos. El conjunto de Scaloni se fue al descanso 0-1.

En el complemento, el VAR le anuló el segundo tanto al elenco africano por una falta previa a Lisandro Martínez, aunque a los 22 apareció Mostafa Ziko para el 2-0 transitorio. No obstante, nadie esperaba la histórica reacción de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. A los 34, Romero descontó. A los 38, Messi lo empató y a los 48 Enzo Fernández sentenció el 3-2 que quedará en la memoria de todos eternamente. Para siempre.

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