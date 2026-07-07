La emoción de Scaloni después del triunfo de Argentina: "No puedo"

Lionel Scaloni no pudo hablar tras el partido.

Tras el agónico triunfo ante Egipto, el técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, expresó su emoción en las entrevistas posteriores. Tras estar dos goles abajo, los capitaneados por Lionel Messi se pusieron 3-2 en el final del encuentro, que los depositó en cuartos de final de la Copa del Mundo.

"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado, que grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir", afirmó, emocionado, el técnico argentino en una de las entrevistas posteriores, que no pudo finalizar por la emoción.

Con vergüenza y orgullo, la Selección eliminó a Egipto y demostró por qué es campeón

La Selección Argentina dio vuelta dos goles y le ganó 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Los tantos de la Albiceleste los metieron Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien cabeceó un centro preciso de Lautaro Martínez. El sábado se enfrentará al ganador de Colombia - Suiza por los cuartos de final.

A los 15 minutos, el central egipcio Yasser Ibrahim conectó un centro y puso el 1-0 para los africanos, resultado que se extendió tras un contraataque que concluyó el delantero Mostafa Ziko. En el minuto 79, el Cuti Romero conectó un centro de Messi para descontar y Messi lo empató a los 83 minutos.

En el minuto 92, Julián Álvarez le robó una pelota a Mohamed Salah y se le pasó a Lautaro Martínez, quien corrió al vacío por la derecha. Una vez que el delantero del Inter de Milán tuvo la pelota, esperó por la llegada de Enzo: centro a la cabeza, remate esquinado y Argentina a los cuartos de final.

En la previa, Lionel Scaloni dio un golpe en la mesa: confirmó que Leandro Paredes volvió a ser titular por Thiago Almada en el mediocampo. Además, Nicolás Tagliafico reemplazó a Facundo Medina en el lateral izquierdo y Julián Álvarez ingresó por Lautaro Martínez en el ataque.