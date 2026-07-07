Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en la agónica clasificación ante Egipto en el Mundial 2026

Los puntajes de la increíble victoria de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina sufrió mucho, otra vez, pero logró una increíble remontada y le ganó por 3 a 2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, los dirigidos por Lionel Scaloni levantaron una diferencia de dos goles en contra con mucho espíritu y amor propio para meterse entre los mejores ocho equipos del certamen.

El primer tiempo comenzó con un duro golpe después del gol de Yasser Ibrahim a los 15 minutos del primer tiempo seguido por el fallo de Messi en un penal instantes después. El tanto de Ziko en el complemento parecía desvanecer por completo las chances de clasificación, pero la 'Albiceleste' encontró en el empuje y el orgullo lo que no pudo en el juego: el 'Cuti' Romero descontó con un remate de cabeza, el capitán igualó con un bombazo y, cuando todo indicaba alargue, el 'Toro' Martínez puso un centro quirúrgico para la aparición de Enzo Fernández y el delirio argentino.

Los puntajes de la Selección Argentina en la agónica victoria ante Egipto en el Mundial 2026

Emiliano Martínez (4): sin mayor responsabilidad en los dos goles pero con la dura marca de que le anotaron en los únicos dos tiros al arco que tuvo Egipto en todo el partido.

Nahuel Molina (3): flojísima tarde del lateral derecho de la 'Albiceleste'. Sin gravitación con la pelota en los pies, sufrió a Ashour durante toda la primera mitad en los duelos individuales. Se fue reemplazado tras la pausa de hidratación en el complemento por Gonzalo Montiel.

Lisandro Martínez (5): perdió el duelo aéreo en el primer gol pero, en líneas generales, se mostró sólido en la última línea defensiva. Intentó llevar la pelota hacia adelante en el segundo tiempo cuando el rival apostó por cerrarse atrás y salir al contragolpe.

Cristian Romero (7): parejo al igual que su compañero de zaga, luchó contra los delanteros egipcios con su habitual ímpetu. Convirtió el descuento que encaminó la agónica remontada de Argentina.

Nicolás Tagliafico (4): fue la vía de ataque más clara que tuvo el equipo durante varios tramos del encuentro. Aún así, sufrió los desbordes de Haissem Hassan y por su sector llegó el 2 a 0 de Egipto.

Leandro Paredes (8): el más claro del mediocampo. Se sacrificó cuando había que correr hacia atrás y tuvo los destellos más claros con la pelota encontrando a sus compañeros con pases en profundidad. Tuvo un corte providencial con el partido 2 a 2 que hubiese sido un ocasión clara para Egipto.

Rodrigo De Paul (3): desconocido partido del volante del Inter Miami, muy impreciso a la hora de combinar con sus compañeros e incómodo para defender.

Enzo Fernández (7): otro jugador argentino inidentificable con un partido general para 4 puntos, pero convirtió el gol del triunfo y fue el responsable del desahogo sobre el final del partido.

Alexis Mac Allister (5): a la par de sus compañeros de mediocampo tuvo un partido flojo pero fue el más regular a la hora de mover la pelota. Buscó asociaciones interesantes en el medio junto con Messi que no prosperaron.

Lionel Messi (8): 39 años y un espíritu de joven eterno. Se hizo cargo de la pelota cuando nadie quería, metió una asistencia fenomenal para el descuento del 'Cuti' y desató la locura con el empate.

Julián Álvarez (4): la 'Araña' no encontró prácticamente la pelota en el primer tiempo pero nunca dejó de buscar e intentar generar peligro.

Nicolás González (5): entró junto con Lautaro para sumar volumen de ataque, pero no tuvo mayores intervenciones.

Lautaro Martínez (8): torazo en rodeo ajeno. Entró, luchó, metió un centro perfecto en el gol de Enzo y durmió la pelota en las últimas jugadas para aguantar la victoria.

Gonzalo Montiel (5): entró para sumar gente al ataque y se encontró con la pelota en el área para asistir a Messi en el empate.

Nicolás Otamendi (-): ingresó después del tercer gol para aguantar el resultado.

Facundo Medina (-): al igual que Otamendi, entró sobre el final.