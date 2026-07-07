Un famoso actor fue estafado en la previa del partido entre Argentina y Egipto: "El robo del siglo”

Un famoso actor se mostró indignado por el elevado precio que tuvo que pagar en una fiambrería de Recoleta.

A través de su cuenta de Instagram, José María Muscari expresó su indignación por el elevado precio que tuvo que pagar en una fiambrería de Recoleta para que le cortaran y envasaran al vacío un pedazo de jamón crudo.

Todo comenzó cuando le regalaron un pedazo de jamón crudo de un kilo y él decidió cortarlo en fetas. Asimismo, quiso guardar un poco y otro poco para comer mientras veía el partido de la Selección Argentina ante Egipto con su familia.

En ese sentido, cuando fue a una fiambrería de Recoleta y dejó el fiambre sin preguntar cuánto costaba el trabajo, expresó: "Cometí un grave error, por confiado o descuidado, y no pregunté cuánto me iba a salir".

La reacción de José María Muscari cuando lo estafaron

Luego continuó: “Quiero que entiendan bien la anécdota, porque el jamón crudo lo llevé yo, no que me lo dieron, llevé el kilo de jamón crudo, me cobraron 90 mil pesos. Quedé anonadado".

Asimismo continuó: “Le digo al tipo, ¿pero cuánto salen los 100 gramos de jamón crudo? Me dice, entre 8 mil y 14 mil pesos. Lo único que atiné a decirle al de la fiambrería es, pero entonces me sale lo mismo comprarlo que cortarlo". Además agregó: “¿Ustedes entienden el delirio del argentino, de la fiambrería de Recoleta?. No me entra en la cabeza, gasté 90 mil pesos en cortar jamón crudo. Váyanse a la con... de la lora".

Además señaló: “Desde ya que me hago cargo de mi error, y que tengo que aprender desde hoy para siempre, que nunca más tengo que encargar algo si antes no pregunto antes cuánto va a salir”.

Finalmente aseguró: “Nunca imaginé, ni en el planeta más recóndito de mi inconsciencia, que me podían llegar a cobrar 9 mil pesos por cada 100 gramos de fiambre cortado. No me entra en la cabeza todavía lo que tuve que pagar, les juro, estoy anonadado”.