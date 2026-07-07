Sofi Martínez rompió el silencio y contó la verdad de lo que pasó con Messi: “A ningún varón se lo hacen”

La periodista deportiva Sofía Martínez rompió el silencio y habló sobre su interacción con Lionel Messi.

La periodista deportiva Sofía Martínez estuvo involucrada en falsos rumores vinculados a Lionel Messi. Sin embargo, para desmentir estas versiones, el propio futbolista la saludó en vivo tras el partido de Argentina contra Cabo Verde y lanzó una serie de comentarios para que la dejaran tranquila. En este sentido, la periodista rompió el silencio y habló sobre este episodio.

El rumor creció rápidamente luego de que algunos fanáticos aseguraran que Messi la miraba más de lo normal. Después, comenzaron a circular versiones de que la esposa del capitán, Antonela Roccuzzo, no la quería cerca del plantel y que incluso le habría prohibido hablar con él.

Sin embargo, todo esto quedó totalmente desmentido luego de que Messi la saludara en vivo tras el partido de Argentina contra Cabo Verde y le dijera con una sonrisa: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".

La reacción de Sofi Martínez

Frente a esto, la periodista deportiva Sofi Martínez explicó: “Leo frenó para hablar y me dijo, bueno, ‘sí te saludo porque te saludo, no sé por qué dicen eso’ y yo me pregunto lo mismo, dude en salir y decir algo, entiendo que a veces el trabajo habla por sí solo, y mejor callarse que seguir agrandando una noticia pero dan ganas de salir a hablar y decir ‘la con…’. Hay un montón de programas que dicen un montón de cosas sólo porque sos mujer”.

Luego continuó: “A ningún varón se lo hacen, creo que el gesto de saludarme y decir eso, es un gesto que podría él estar sólo pensando en el Mundial y sin embargo ve alrededor a una piba que la está pasando mal porque dicen cualquier cosa y no le interesa que eso pase, entonces te saluda para que te dejen de torturar”.