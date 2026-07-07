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Mundial 2026

No se vio en TV: el gesto enloquecido de Lionel Scaloni después del gol de Enzo Fernández

El gesto del DT tras el gol que terminó por darle el partido al seleccionado albiceleste.

07 de julio, 2026 | 15.45

Tras sufrir para conseguir el empate, Enzo Fernández terminó por darle el partido a la Selección Argentina, que terminó imponiendose 3 a 2 frente a Egipto. El tanto fue celebrado por Lionel Scaloni con un gesto que llamó la atención de los hinchas. El DT no pudo contener, como es habitual en él, la emoción y llevó sus manos a la cara en forma de alivio.

 

Scaloni suele mantener un perfil tranquilo frente a los goles de la albiceleste, incluso, cuando esta gana algún partido. Sin embargo, el enfrentamiento con el seleccionado dirigido por Hossam Hassan significó para todos los argentinos un periplo, y eso se vio reflejado durante el festejo del entrenador.

Lionel Scaloni celebró el gol de Enzo Fernández con un gesto de alivio.

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De esta manera, la Selección Argentina se dirige a cuarto de finales, donde se enfrentará con el ganador de Suiza y Colombia que se definirá este martes 7 a las 17 hs. El partido tomará lugar el próximo sábado 11 de julio a las 22 hs. De ganar, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni seguirá rumbo a semifinales.

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