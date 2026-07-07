No se vio en TV: el gesto enloquecido de Lionel Scaloni después del gol de Enzo Fernández

No se vio en TV: el gesto de Scaloni después del gol de Enzo Fernández.

Tras sufrir para conseguir el empate, Enzo Fernández terminó por darle el partido a la Selección Argentina, que terminó imponiendose 3 a 2 frente a Egipto. El tanto fue celebrado por Lionel Scaloni con un gesto que llamó la atención de los hinchas. El DT no pudo contener, como es habitual en él, la emoción y llevó sus manos a la cara en forma de alivio.

Scaloni suele mantener un perfil tranquilo frente a los goles de la albiceleste, incluso, cuando esta gana algún partido. Sin embargo, el enfrentamiento con el seleccionado dirigido por Hossam Hassan significó para todos los argentinos un periplo, y eso se vio reflejado durante el festejo del entrenador.

Lionel Scaloni celebró el gol de Enzo Fernández con un gesto de alivio.

De esta manera, la Selección Argentina se dirige a cuarto de finales, donde se enfrentará con el ganador de Suiza y Colombia que se definirá este martes 7 a las 17 hs. El partido tomará lugar el próximo sábado 11 de julio a las 22 hs. De ganar, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni seguirá rumbo a semifinales.