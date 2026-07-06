La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre parece no tener fin y sumó un nuevo episodio luego de que el futbolista la atacara a través de las redes sociales. Lejos de quedarse callada, la conductora no tuvo piedad y le respondió duramente al aire.
Yanina Latorre reveló en Sálvese Quién Pueda (América TV) que el futbolista pidió el número de la supuesta tercera en discordia entre Icardi y Eugenia "China" Suárez, Ekaterina Ojeda. Asimismo, aseguró que la pareja atraviesa una fuerte crisis debido a esto.
Frente a esta afirmación en vivo, el futbolista publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Yanina Latorre disfrazada de payaso y expresó: “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”.
La reacción de Yanina Latorre
Lejos de quedarse callada, Yanina le respondió al aire en Puro Show (El Trece): “Yo di información, di hechos. Podes contestar, podes dar notas y decir si es o no es, pero bueno, él decide decirme cornuda e insultarme. Creo que habla más de él que de mi”.
Luego continuó: “¿Qué te puedo decir para que La China e Icardi estén refrescando y subiendo videitos de hace 10 años? Yo lloré porque fui víctima de una situación que me hizo sufrir. Pero salí ilesa, para adelante, cuide a mi familia, cuide a mis hijos, no tengo deudas de cuota alimentaria, nunca se viralizó ningún chat entre Diego y yo. Es triste, pobre Icardi”.
Finalmente señaló: “Me dió gracia, porque digo, en vez de estar subiendo fotos editadas, cuida a tu papá que no tiene un mango, está vendiendo comida en una olla popular. Mira, está peleado con Wanda, no ve a sus hijas, debe cuota alimentaria, todo en su vida es un juicio. O sea, evidentemente es un chico al que le gusta vivir en estos conflictos”.