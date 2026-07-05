Santa Cruz sufre la crisis productiva y perdió 227 empresas en dos años: "Tendencia sostenida"

La economía de Santa Cruz sufre la caída más severa de su sector empresarial y comercial en las últimas décadas. Según un informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la provincia que gobierna Claudio Vidal sufrió la pérdida neta de 227 empresas empleadoras. El relevamiento estimó que actualmente el ritmo de desaparición de unidades económicas promedia entre 1,5 y 2 cierres diarios.

Lejos de encontrar un equilibrio, la tendencia a la baja se aceleró de manera preocupante al inicio de 2026. Con la caída de 46 firmas solo en febrero, el territorio santacruceño se ubicó como la tercera jurisdicción con la peor variación mensual a nivel nacional. Desde la FESC alertaron que el escenario “no es un dato aislado ni una percepción", sino que "es una tendencia sostenida que se viene acelerando”.

Este derrumbe económico tiene su correlato directo en el plano municipal: en Río Gallegos se registró el cese de actividad de más de 150 comercios durante 2025, y en lo que va de este año la capital provincial mantiene un promedio constante de un local comercial cerrado por día. Esto evidencia el impacto directo de la crisis en el tejido urbano, en sintonía con la pérdida de más de 97.000 empresas en todo el país entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Sin embargo, los datos recopilados demuestran que la estadística oficial disponible es apenas la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor. Los registros formales capturan únicamente el comportamiento de las “empresas empleadoras” con personal en relación de dependencia, segmento que representa tan solo entre el 12% y el 13% del universo económico total de Santa Cruz.

El 87% restante de las unidades productivas provinciales está conformado por una masa de entre 25.000 y 28.000 trabajadores independientes, monotributistas y autónomos que quedan completamente fuera del radar de las mediciones oficiales de cierre.

Santa Cruz tiene el changuito de supermercado más caro del país

Santa Cruz volvió a ubicarse como la provincia más cara de la Argentina para realizar una compra mensual de alimentos y bebidas, con una economía estancada y sin respuestas del gobernador Vidal. Según un relevamiento de la consultora Analytica, el costo promedio del changuito de supermercado alcanzó los $1.013.092, convirtiéndose en el valor más alto del país y superando por amplio margen al resto de las jurisdicciones.

El estudio, elaborado a partir de precios relevados en supermercados y comercios online durante el mes de mayo, refleja el fuerte impacto que afrontan los hogares santacruceños frente al aumento del costo de vida. La diferencia con el conurbano bonaerense, donde se registró el menor valor del país, asciende a $126.362.

La Patagonia concentra nuevamente los precios más elevados del país. Detrás de Santa Cruz aparecen Chubut, con un costo promedio de $1.001.181; Río Negro, con $994.315; Tierra del Fuego, con $981.913; y Neuquén, con $939.213. Son las únicas provincias donde la compra mensual de alimentos se acerca o supera el millón de pesos.

En el otro extremo del ranking se ubican Santa Fe, La Rioja, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que registró el valor más bajo del relevamiento con una canasta promedio de $886.730.

El informe también muestra que otras provincias del norte y centro del país presentan costos inferiores a los de Santa Cruz. Formosa registró un valor promedio de $902.719; Corrientes, $910.454; Tucumán, $911.023; Chaco, $912.236; y Córdoba, $912.000.