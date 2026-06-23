La Cámara de Comercio de Río Gallegos advirtió por "una crisis de consumo importante" en la provincia

Las ventas por esta fecha especial registraron una caída del 0,3% a nivel nacional en 2026 y profundizaron una tendencia negativa que ya lleva cuatro años consecutivos.

Luego de la celebración por el Día del Padre, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, señaló que las ventas “se mantuvieron”, pero aclaró que uno de los factores que incidió en este resultado fue que la administración pública cobrara el aguinaldo antes del fin de semana.

Las ventas por esta fecha especial registraron una caída del 0,3% a nivel nacional en 2026 y profundizaron una tendencia negativa que ya lleva cuatro años consecutivos, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pese a las promociones, descuentos y facilidades de pago, el consumo volvió a mostrar signos de debilidad.

En el caso de la provincia del sur, Fadul aseguró que se registra "una crisis de consumo importante y se refleja en esos indicadores todos los meses”. “La causa de la crisis de consumo que nosotros venimos intentando evidenciar es que falta dinero circulante en la calle. Si habiendo cobrado el salario anual complementario y con un poco de dinero en el bolsillo el consumidor sale y hace lo suyo, está claro que habiendo dinero circulante en la calle se reactiva la demanda y podemos volver a tener indicadores positivos. Eso no está sucediendo, salvo en estas cuestiones esporádicas”, remarcó el representante comercial.

En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, también habló sobre las estrategias que implementan los comerciantes frente al escenario de caída del consumo, sostuvo que el sector recurre a promociones y descuentos. “Por el lado de la oferta, el comerciante está buscando la creatividad hasta donde no se espera ni él mismo que la tiene para establecer promociones y ofertas”, indicó.

"Los números no son buenos", aseguró Fadul. En ese sentido, aseguró que una de las principales preocupaciones de las cámaras empresarias está vinculada con el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las consecuencias que generan las ejecuciones fiscales sobre la actividad comercial. “Desde Santa Cruz fuimos los primeros que pudimos evidenciar la problemática y después se fue extendiendo a las gestiones de la gremial empresaria en los distintos puntos del país y en los distintos sectores”, expresó.

Asimismo, cuestionó que el organismo no “deja pasar más de cinco, seis o diez días del vencimiento de un VEP que ya está iniciando una boleta de deuda con el consecuente juicio de ejecución fiscal y embargo al contribuyente”. De esta manera, advirtió que esta situación resulta "letal para el sector comercial porque una medida cautelar de embargo inmoviliza los fondos de las cuentas bancarias de los comercios y esto impide el buen y normal funcionamiento del negocio".

El intendente de Río Gallegos exigió una reunión con Vidal por la pérdida de empleo: "Extorsión permanente"

Ante la grave situación que atraviesan miles de obreros de la construcción en la zona norte de Santa Cruz, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, manifestó su respaldo al reclamo de la la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y pidió al gobernador Claudio Vidal que abandone la discusión centrada en el endeudamiento para avanzar en medidas concretas que recuperen el empleo. “Los trabajadores no están pidiendo favores ni subsidios, están reclamando trabajo", lanzó Grasso.

Hace algunas semanas, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".

Verbes explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. De esta manera, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.

El jefe comunal de la capital remarcó que la crisis de la construcción impacta de manera directa sobre el comercio, los servicios y la economía regional, por lo que consideró imprescindible una acción inmediata del Ejecutivo provincial. “Le pedimos al gobernador que armemos una mesa de trabajo por la gente que la está pasando mal. Tiene que dejar la extorsión permanente por del endeudamiento en dólares y empezar a utilizar las herramientas que ya tiene a disposición para dar respuestas a los santacruceños”, afirmó Grasso.

“Desde Río Gallegos demostramos que, aun en un contexto adverso, es posible sostener la obra pública municipal, generar actividad económica y otorgar aumentos salariales. Creemos que ese debe ser el camino: administrar con responsabilidad, defender los recursos de Santa Cruz y priorizar siempre el empleo”, cargó el intendente de Río Gallegos.