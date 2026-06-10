Docentes de Santa Cruz solo recibieron excusas de Vidal y llamaron a un paro de 72 horas: "Nos vamos como vinimos"

Tras la fallida reunión paritaria entre la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y el gobierno de Claudio Vidal, el congreso del gremio ratificó un paro total de actividades por tres días consecutivos en toda la provincia para este miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio.

Mientras cientos de familias hacen lo imposible para subsistir, el Ejecutivo justificó la falta de propuesta al señalar que la “Provincia atraviesa una compleja situación financiera”. El anuncio de una medida de fuerza por parte de los maestros no tardó en llegar.

Durante la discusión, los paritarios del Consejo de Educación, respaldaron la postura del Ministerio de Economía al asegurar "realiza el máximo esfuerzo para atender las demandas salariales y laborales", por lo que resulta necesario “evaluar exhaustivamente las variables antes de formalizar una propuesta para no asumir compromisos insostenibles en el tiempo”.

En tanto, las entidades sindicales rechazaron los argumentos y exigieron una urgente recomposición frente a la inflación acumulada. ADOSAC solicitó la implementación de la cláusula gatillo retroactiva a enero y la devolución inmediata de los fondos descontados por los días de huelga, tras señalar que el sueldo inicial se ubica en $1.276.000, muy por debajo de la canasta básica regional de $1.900.000, la más alta del país.

“La paritaria después de cinco meses ha sido una mera maniobra dilatoria, ya que no existe propuesta alguna. Nos vamos como vinimos, sin propuesta salarial and sin respuestas laborales concretas”, sentenciaron desde la conducción de ADOSAC al cierre del acta.

Mientras las medidas de fuerza del sector docente se endurecen, ambas partes programaron una nueva cita paritaria para el próximo jueves 18 de junio en la sala de reuniones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La falta de respuestas del gobernador Vidal ante la crisis también se extendió a la negociación con los gremios de la administración pública. La semana pasada, dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal de Administración Pública (APAP) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) tampoco tuvieron una oferta de recomposición salarial por parte de las autoridades provinciales y determinaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 14 de julio.

Conflicto con la Policía: Vidal retrocedió y convocó a una reunión

Luego de una semana de acampe policial en todo el territorio santacruceño, el gobernador Vidal retrocedió y convocó a la fuerza provincial, Bomberos y Servicio Penitenciario a una reunión dentro del Consejo del Salario. Con un 95% de adhesión a la medida de fuerza, la Policía de Santa Cruz fue homologada y será incorporada dentro del debate salarial anual. "No es victoria pero es un paso muy positivo ", detalló a El Destape, el ex comisario pasado a retiro obligatorio, Ramón Quilpidor.

El domingo por la mañana, representantes de la Fuerza provincial recibieron la convocatoria por parte del Ministerio del Trabajo de Santa Cruz para participar en la próxima reunión del miércoles 10 de junio a las 9hs en el Consejo del Salario. "Vidal llegó al gobierno y nos prometió un aumento para alcanzar el nivel de petroleros. Luego de dos años y medio de gobierno, no cumplió con lo prometido y no hay indicios que eso suceda", detalló el ex policía a este medio tras una protesta que inicio el pasado 2 de junio con la instalación de carpas frente a la Casa de Gobierno, se extendió a distintos puntos de la provincia.

El mandatario provincial subió durante el fin de semana un video a sus redes sociales en el que remarcó que su gobierno había dado dos aumentos salariales al inicio de su mandato y otro el año pasado. Así también no tardó en responsabilizar a la oposición: "Ponen palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado".

Entre los planteos figura la exigencia de que los viáticos se abonen de manera íntegra, ya que aseguran que actualmente solo perciben una parte de ese concepto. Asimismo, reclamaron la creación de un adicional por insalubridad al considerar que desarrollan sus tareas en contextos marcados por la violencia, altos niveles de presión laboral y una exposición constante a riesgos físicos y psicológicos.