Conflicto docente en Santa Cruz: antes de la paritaria, maestros le pidieron a Vidal frenar los descuentos por paros

Luego de intensas semanas donde la conflictividad social en Santa Cruz escaló de una manera alarmante, el gobernador Claudio Vidal convocó a una nueva reunión paritaria para el próximo lunes 8 de junio. De cara a la negociación, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) elevó una nota al mandatario provincial donde solicitó su intervención ante los descuentos que sufrieron los maestros por manifestarse en el marco de los paros que se dieron durante los meses precedentes.

La presentación, firmada por las autoridades de la organización sindical y respaldada por el mandato emanado del Congreso Provincial realizado el 31 de mayo, comunica que ADOSAC no tiene previstas medidas de fuerza vinculadas al reclamo salarial y laboral hasta la fecha de la negociación.

En este contexto, y con base en la participación conjunta en el Frente Sindical de Santa Cruz, desde la Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales (FESOEM), manifestaron su preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial y el Consejo Provincial de Educación que impactan sobre los trabajadores de la educación, en medio del conflicto salarial que atraviesa el sector.

A través de un comunicado, el gremio señaló que “la negociación paritaria debe darse en un marco de respeto mutuo y buena fe”. En ese sentido, advirtió que la aplicación de descuentos por días de paro, mientras se mantienen abiertos los canales de negociación y existe una convocatoria formal a paritarias, “dificulta la construcción de consensos y tensiona innecesariamente el escenario de diálogo”.

De esta manera, solicitaron expresamente que el gobernador intervenga para evitar que se concreten nuevos descuentos mientras se desarrolla el proceso paritario. "Le pedimos a usted como máxima autoridad provincial, que interceda para asegurar que no se produzcan estos nuevos descuentos mientras se desarrolla la negociación paritaria convocada", sostiene la nota.

Según detalló el medio Tiempo Sur, los trabajadores de la educación también manifestaron su preocupación por los anuncios vinculados a la eventual anulación de las licencias gremiales remuneradas para representantes sindicales. Según ADOSAC, esa iniciativa ya fue rechazada por unanimidad en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y cuestionada por distintos concejos deliberantes de la provincia. "Los docentes no deben ser tomados como enemigos a quienes castigar", remarcó el gremio en el comunicado.

Paritarias: ADOSAC impugnó la incorporación de UDA a la negociación provincial

Tras la decisión del gobernador Vidal de incorporar a la Unión Docentes Argentinos (UDA) a la mesa paritaria provincial, ADOSAC impugnó la participación del sindicato nacional. Desde el gremio local sostienen que dicha incorporación vulnera la legislación vigente y argumenta que UDA no posee actividad gremial comprobable en Santa Cruz ni representatividad efectiva dentro del sistema educativo provincial.

"Esta organización no tiene actividad gremial en nuestra provincia, no se conoce planteo ni reclamo alguno que haya realizado", sostienen las autoridades gremiales. Los maestros tienen su salario congelado hace seis meses: en las últimas semanas se multiplicaron los reclamos para exigir la reapertura paritaria y establecer mejoras en la infraestructura escolar. Además, rechazan el proyecto de Ley de Emergencia Económica del Gobierno provincial.

Desde el gremio advirtieron que será difícil alcanzar acuerdos si no existe una negociación de buena fe y ratificaron que consideran a su organización como la principal representante de los trabajadores de la educación.