Haaland, listo para liderar a Noruega en el Mundial después de 28 años de espera

FOTO ARCHIVO-Erling Haaland de Noruega celebra después del partido por la clasificación de la UEFA al Mundial ante Italia

El goleador ​Erling Haaland cargará con el peso de una nación que ha esperado 28 años cuando lidere a Noruega ‌en la Copa del Mundo, ‌en el que será su debut en la competencia más importante del calendario.

Las expectativas serán altísimas para un delantero que ha dedicado su carrera a batir récords de anotación.

La selección escandinava se aseguró un lugar en un Mundial por primera vez desde 1998 tras una implacable campaña de clasificación en ​la que Haaland marcó ⁠16 goles en ocho partidos.

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Ningún jugador en la fase ‌de clasificación europea se acercó a esa cifra. ⁠Los siguientes en la fueron el ⁠inglés Harry Kane, el austriaco Marko Arnautovic y el neerlandés Memphis Depay, con ocho goles cada uno.

La llegada del delantero de 25 años al ⁠torneo en Norteamérica pone fin a años de frustración ​para una selección a menudo descrita como ‌una "generación dorada", pero que sistemáticamente ‌había fallado en las eliminatorias mundialistas.

Noruega ha quedado encuadrada en ⁠el Grupo I junto a Francia, finalista de 2022, Senegal e Irak. Francia es la favorita para liderar el grupo, pero con Haaland como delantero centro, Noruega va al torneo ​con una ‌actitud que va más allá del simple fervor sentimental.

Llega al Mundial con uno de los goleadores más implacables del fútbol y una campaña de clasificación que demostró que puede doblegar los partidos a su antojo.

El ⁠delantero del Manchester City nunca ha ocultado la magnitud de su ambición con Noruega.

"Desde que debuté internacionalmente en 2019, mi gran objetivo ha sido llevar a Noruega a un Mundial y a una Eurocopa", declaró a los medios británicos el mes pasado. "Siento mucha presión, pero me gusta. Si no fuera yo mismo Erling Haaland, lo presionaría ‌mucho".

"Ahora tenemos una generación increíble y quiero aprovecharla", añadió. "Quiero desarrollar a la federación y a todo lo que la rodea para convertirla en una gran potencia futbolística. Ese es mi objetivo".

El seleccionador Stale Solbakken sabe que la tarea de Noruega será maximizar la ‌amenaza que representa Haaland.

"Los demás jugadores saben que Erling es nuestro jugador clave para decidir partidos y que tenemos que asegurarnos de colocarlo ‌en las zonas ⁠adecuadas para que pueda marcar goles y ser peligroso", señaló.

Para un jugador que ha dedicado su ​carrera a perseguir récords, la Copa del Mundo le ofrece a Haaland algo diferente: un escenario único en el que brillar.

Con información de Reuters