River quiere repatriar a dos jugadores como refuerzos desde Europa: "Préstamos"

River quiere repatriar a dos jugadores como refuerzos desde Europa: "Préstamo"

Después de las declaraciones de Stéfano Di Carlo en ESPN F90 sobre el mercado de pases de River Plate para la segunda mitad del 2026, la dirigencia del "Millonario" en conjunto con Eduardo "Chacho" Coudet ya trabaja en los refuerzos que acompañarán el arribo de Nicolás Otamendi.

En F12 trascendieron dos nombres de futbolistas que podrían volver a la institución a modo de préstamo después de irse del club hace poco tiempo. Es el caso de Claudio "Diablito" Echeverri y Franco Mastantuono.

El Diablito Echeverri y Mastantuono, en el radar de River para el mercado de pases

Según adelantó el periodista Juan Patricio Balbi en la señal de Disney, ambos futbolistas son del gusto de la dirigencia comandada por Di Carlo y podrían avanzar por él. En ambos casos sería una cesión y no apostarían por una compra por sus respectivos costos. El "Diablito" mostró serias intenciones de volver a través de publicaciones e historias de Instagram pero todavía no se concretó su ansiada vuelta. Mastantuono tendría intenciones de quedarse en el Viejo Continente ya sea para sumar minutos en Real Madrid o siendo cedido a otro club europeo.

Está claro que la cúpula del elenco de Núñez quiere jerarquía para afrontar lo que viene y no es un detalle menor que vayan por dos jóvenes jugadores que surgieron de las inferiores de la institución pero no tienen tanto rodaje en Europa, lo que también derivó en sus ausencias en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial. El chaqueño, por un lado, pertenece al Manchester City -donde casi no sumó minutos- y hace pocos días descendió con el Girona de España. Por su parte, el oriundo de Azul perdió lugar en el "Merengue" y no suena para nada descabellado que regrese a la "Banda", aunque en su caso es más complicado.

Los números del Diablito Echeverri en River

Partidos jugados : 48.

: 48. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

Los números de Mastantuono en River

Partidos jugados : 64.

: 64. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Supercopa Argentina 2024.

Franco Mastantuono y Claudio "Diablito" Echeverri, los apuntados por River

Qué dijo Di Carlo sobre los refuerzos de River en el mercado de pases

"Se van a ir 15 jugadores, algunos de ellos serán juveniles, pero habrá cambios importantes en el plantel. Vamos a ser muy agresivos en este mercado de pases, tanto para las llegadas como para las salidas... Ya esperamos ese proceso de adaptación de muchos jugadores y no funcionó. Bueno, ya está. Ahora, habrá que ver qué le conviene al club y cómo se puede dar cada caso. Tenemos que sacar 15 jugadores y esos recursos concentrarlos en 5 o 7, que nos van a dar un salto de jerarquía".

"Podemos llegar a perder plata, a dar salidas a préstamo o lo que sea, pero habrá que perder la menor plata posible. El nombre de Mauro Icardi no está sobre la mesa y Thiago Almada sí, pero es muy completo. Lo de Nicolás Otamendi nos puso muy felices y a él también. Es lo que vamos a hacer en esta etapa. De (Giovanni) Simeone prefiero no dar detalles, por lo general se da mucho menos pero veo que no es suficiente”.