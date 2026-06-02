Ronaldo jugará su sexto Mundial con el desafío de poner fin al gran asunto pendiente de su carrera

Cristiano Ronaldo de Portugal durante un entrenamiento de su selección antes del Mundial

Cristiano ​Ronaldo ha revolucionado los libros de récords del fútbol de tantas maneras que otro hito podría parecer casi rutinario, pero una sexta Copa del Mundo ‌a los 41 años va a ‌ser algo extraordinario incluso para sus propios estándares.

El torneo que comienza en pocos días añadirá otra parada al largo y a menudo duro recorrido de Ronaldo por los Mundiales, que comenzó en Alemania 2006 y que ha pasado por Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar sin brindarle el premio que tanto anhela.

Solo Lionel Messi lo igualará en número de apariciones en seis Copas del Mundo, un nuevo giro en una rivalidad ​que se ha extendido ⁠desde el Real Madrid contra el Barcelona hasta las ceremonias del Balón de ‌Oro y ahora hasta los archivos más recónditos del fútbol.

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Messi tiene ⁠ocho Balones de Oro, y Ronaldo cinco. Ambos, ⁠además, siguen escribiendo nuevos capítulos en sus increíbles historias.

Para Ronaldo, el Mundial es el único escenario que nunca se ha doblegado por completo a su voluntad.

Su mejor actuación se ⁠produjo en 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales antes de perder contra ​Francia. Desde entonces, ha habido dos eliminaciones en octavos de ‌final, una derrota en cuartos de final ‌y una decepcionante despedida en la fase de grupos en Brasil 2014.

En ⁠esta ocasión se enfrentan a la República Democrática del Congo, a la debutante Uzbekistán y a Colombia en el Grupo K.

En cinco torneos, Ronaldo ha disputado 22 partidos y marcado ocho goles; cifras respetables para la mayoría de los mortales, pero modestas ​para los ‌estándares establecidos por un delantero que hizo que los logros extraordinarios parecieran normales a nivel de clubes.

Qatar 2022 parecía ser el final de su camino en la Copa del Mundo. Ronaldo llegó en medio del revuelo por su salida del Manchester United, marcó un gol y fue descartado ⁠por el entonces seleccionador Fernando Santos para la victoria en la fase eliminatoria contra Suiza tras la derrota 2-1 ante Corea del Sur en la etapa de grupos.

En cambio, ha regresado bajo las órdenes de Roberto Martínez con la persistencia de un hombre que considera al paso del tiempo como un mero obstáculo más al que restarle importancia.

Portugal ahora tiene un elenco de reparto brillante, que incluye a Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes y Nuno ‌Mendes, pero Ronaldo sigue siendo el protagonista principal.

Tras su decepcionante eliminación en cuartos de final de la Eurocopa 2024, Portugal resurgió con fuerza al vencer a la campeona de Europa, España, en la final de la Liga de Naciones el año pasado y llega a Norteamérica en excelente forma con Ronaldo como su líder.

Martínez afirma que las pruebas ‌siguen demostrando la importancia de Ronaldo: 25 goles en 30 partidos bajo su dirección -más goles por partido que con cualquiera de sus anteriores seleccionadores nacionales- y un gran trabajo que no ‌se ajusta fácilmente ⁠a una estadística de goles.

"Es fantástico en esos movimientos, esas carreras, abriendo espacios, desbordando a los centrales", dijo Martínez a Reuters en mayo.

"Quien ​lo ha ganado todo tiene la misma ambición que quien aún no ha ganado un trofeo", añadió.

Para Ronaldo, esta seguramente será su última actuación en un Mundial.

Aunque, claro, eso ya se ha dicho antes.

Con información de Reuters