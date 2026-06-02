​​Kane es clave para el destino de Inglaterra en el Mundial

FOTO ARCHIVO-Harry Kane de Inglaterra celebra el primer gol de su selección ante Albania por las eliminatorias al Mundial

Las esperanzas de Inglaterra en el Mundial giran en torno al delantero Harry Kane, su capitán, su figura clave y, en la mayoría ‌de los casos, el jugador ‌que marca la diferencia en los grandes torneos.

Desde que se consagró como el delantero estrella de Inglaterra hace una década, Kane ha sido una constante en un equipo agobiado por el peso de las expectativas y cuyas esperanzas están cada vez más ligadas a la influencia del atacante de 32 años.

A pesar de todo lo que se habla de una plantilla más equilibrada, de extremos dinámicos y ​de profundidad en el centro ⁠del campo, la ecuación sigue siendo simple: si Kane rinde al máximo, ‌Inglaterra prospera. Si flaquea -o no está disponible-, la estructura empieza a ⁠tambalearse.

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Su importancia radica tanto en las estadísticas como ⁠en el aspecto psicológico. Es el máximo goleador histórico de Inglaterra con 78 goles en 112 partidos, el encargado de lanzar los penales, el referente del equipo ⁠y, cada vez más, el principal creador de juego, bajando a recibir ​el balón para hilar jugadas y habilitar a jugadores ‌como Bukayo Saka.

Llega al torneo en una ‌forma formidable tras otra temporada prolífica en Bayern de Munich, donde terminó ⁠como máximo goleador de la Bundesliga por tercera temporada consecutiva con 36 goles.

En el escenario de la Copa del Mundo, donde los pequeños detalles suelen decidir las eliminatorias, contar con un delantero capaz no solo de finalizar las ocasiones de ​gol, sino también ‌de crearlas, es invaluable, y Kane cumple con ambos requisitos.

Su trayectoria en torneos lo demuestra: fue el ganador de la Bota de Oro y semifinalista en la Copa del Mundo de 2018, y tuvo contribuciones clave en la trayectoria de Inglaterra hasta la final de la ⁠Eurocopa 2024.

Incluso cuando Inglaterra ha tenido dificultades para funcionar a la perfección, Kane ha conservado la capacidad de generar momentos decisivos, disimulando las deficiencias del equipo en otros aspectos del juego.

Pero esa dependencia tiene dos caras. Kane se perdió la derrota de Inglaterra ante Japón en el amistoso del 31 de marzo debido a una lesión, lo que pone de manifiesto lo vulnerable que puede parecer el equipo sin él.

Si ese escenario ‌se repite en el Mundial, las opciones son limitadas. La plantilla cuenta con profundidad en ataque, pero no hay un sustituto a su altura capaz de replicar el juego de Kane y su serenidad bajo presión.

Su ausencia también dejaría un importante vacío de liderazgo, con pocos compañeros capaces de igualar su experiencia, autoridad y capacidad de ‌transmitir serenidad en los momentos importantes. Sin él, Inglaterra no solo perdería goles, sino también su pilar fundamental.

El reto para el seleccionador Thomas Tuchel, cuya primera tarea será hacer que ‌su equipo avance en ⁠un complicado Grupo L que completan Croacia, Ghana y Panamá, es asegurarse de que la dependencia de Kane no se convierta en ​excesiva, fomentando la flexibilidad táctica.

Sin él, los márgenes se reducen, la estructura es menos estable y la búsqueda de un primer triunfo en la Copa del Mundo desde 1966 parece aún más difícil.

Con información de Reuters