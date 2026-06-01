El crudo testimonio de la maestra de Agostina: "Ni una menos"

La preceptora y profesora de Agostina Vega se pronunciaron en los medios.

La preceptora y la profesora de matemática de Agostina Vega hablaron ante los medios de comunicación, expresando una profunda consternación y pronunciándose con contundencia respecto al femicidio de la adolescente. Ambas educadoras coincidieron en manifestar el vacío irreparable que deja la ausencia de la joven en la comunidad escolar, exigiendo un rápido accionar por parte de las autoridades y de la Justicia para que el caso no quede impune, en medio de un clima de profunda desolación institucional.

Durante sus declaraciones, las docentes visibilizaron el dolor que atraviesan los compañeros de aula de Agostina y remarcaron su convocatoria a la gente para marchar este 3 de junio en el Ni Una Menos. "Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos", sostuvieron las docentes en diálogo con TN.

"Consideramos que es importante que el miércoles seamos muchos. Se cumplen 11 años del Ni Una Menos. Y hoy tenemos que decir 'Ni Una Menos' por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca. No podés enseñarles las materias de todos los días a los chicos en estos días", agregaron la preceptora y la profesora.

Además, las integrantes del personal docente hicieron hincapié en que hace poco se quitaron las clases de perspectiva de género en la institución en la que trabajan, una de las herramientas fundamentales para saber cómo detectar a una persona violenta y qué hacer en una situación de violencia de género.

Actrices Argentina convocaron a marchar este 3 de junio

La movilización del colectivo Ni Una Menos, programada para el próximo miércoles 3 de junio con epicentro frente al Congreso de la Nación, sumó una convocatoria urgente por parte de la organización Actrices Argentinas. El llamado a marchar se produce tras el asesinato de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba, cuyo caso generó una profunda repercusión social y reactivó las demandas contra los femicidios en el país.

A través de sus canales de comunicación oficiales, la agrupación de actrices manifestó su rechazo ante el crimen de la menor. Asimismo, señalaron el accionar del sistema judicial debido a que el principal sospechoso del caso de Agostina Vega, Claudio Barrelier, contaba con denuncias previas por violencia de género, remarcando la necesidad de reformas estructurales bajo la consigna de que la situación actual resulta insostenible para las mujeres.