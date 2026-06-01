Así es la imponente casa estilo moderno de Darío Barassi en Nordelta: las fotos

La casa de Darío Barassi en Nordelta refleja a la perfección el estilo de vida que el conductor construyó junto a su familia.

La residencia de Darío Barassi en Nordelta se convirtió en una de las más comentadas entre sus seguidores luego de que el conductor mostrara distintos espacios de su hogar. La casa de Darío Barassi se destaca por su diseño contemporáneo, ambientes luminosos y una decoración que combina elegancia, funcionalidad y una fuerte conexión con la naturaleza.

Cómo es la casa de Darío Barassi en Nordelta

Aunque suele mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, Darío Barassi decidió compartir imágenes de algunos rincones de la vivienda donde reside junto a Lucía Gómez Centurión y sus hijas.

Ubicada en uno de los barrios más exclusivos del país, la propiedad refleja un estilo moderno que prioriza el confort familiar por encima de la ostentación. Lejos de los diseños recargados, la casa apuesta por líneas limpias, materiales nobles y una estética cálida que invita a disfrutar de cada ambiente.

La luz natural y las vistas al jardín son protagonistas en cada ambiente, generando una sensación de amplitud y armonía.

La arquitectura contemporánea es una de sus principales características. Los enormes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural y ofrecen vistas privilegiadas hacia el jardín y la laguna, dos elementos que forman parte esencial del proyecto.

La integración entre los espacios interiores y exteriores también es protagonista, generando una sensación de amplitud que recorre toda la vivienda.

La decoración que define el estilo de la casa de Darío Barassi

Uno de los aspectos más llamativos de la propiedad es su propuesta decorativa. Según mostró el conductor en redes sociales, toda la vivienda mantiene una línea inspirada en el llamado "japandi cálido", una tendencia que fusiona el minimalismo japonés con la funcionalidad y la estética escandinava.

Los tonos tierra predominan en los principales ambientes, acompañados por mármol, textiles neutros y muebles de diseño simple. Esta combinación genera una atmósfera relajada y sofisticada al mismo tiempo.

La madera cumple un papel fundamental en cada rincón. Desde revestimientos hasta mobiliario, este material aporta calidez y personalidad a los espacios. El propio conductor reconoció su gusto por este recurso decorativo al afirmar: "Mi casa tiene mucha madera".

Uno de los rasgos distintivos de la propiedad es su decoración inspirada en el estilo japandi, una tendencia que fusiona la simplicidad japonesa con la funcionalidad escandinava

Otro detalle que refleja su impronta personal son las flores naturales. Durante una emisión de "Ahora Caigo", Barassi reveló: "Amo las flores. Todas las semanas a mi casa llegan kilos de flores". Estos arreglos se integran a la decoración y refuerzan el estilo acogedor que caracteriza a la vivienda.

La cocina, uno de los ambientes más destacados

Entre todos los espacios del hogar, la cocina fue uno de los que más llamó la atención. El ambiente combina diseño moderno y funcionalidad con una propuesta visual elegante y luminosa.

La madera clara domina gran parte de la escena, mientras que las luces cálidas generan una sensación de confort permanente. Uno de los elementos más comentados es la coffee station, un sector especialmente diseñado para el café que incluye vitrinas iluminadas y detalles decorativos cuidadosamente seleccionados.

Este espacio se integra naturalmente con el comedor y las áreas sociales, manteniendo el concepto de ambientes abiertos que predomina en toda la propiedad.

El impresionante exterior con vista a la laguna

La piscina con vista abierta a la laguna aporta una imagen digna de un resort de lujo

Si el interior sorprende por su diseño, el exterior logra captar todas las miradas. Uno de los sectores más impactantes de la casa de Darío Barassi es la amplia galería revestida completamente en madera, pensada para disfrutar reuniones y momentos de descanso.

La protagonista indiscutida del jardín es una piscina infinita con vista abierta hacia la laguna, un detalle que aporta una imagen similar a la de los hoteles boutique de lujo.

La zona outdoor se completa con mesas de madera maciza, sillones de grandes dimensiones y una ambientación que busca combinar naturaleza y confort. Gracias a esta propuesta, Darío Barassi logró crear un hogar donde el diseño moderno convive con espacios cálidos y funcionales, pensados para la vida familiar y el disfrute cotidiano.