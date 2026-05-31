La Selección Argentina llegó a Kansas: 10 "tocados", práctica liviana y posibles cambios en la lista

La Selección Argentina llegó a Kansas y ya piensa en el Mundial 2026 (foto: Olé).

La Selección Argentina llegó a Kansas en Estados Unidos y se instaló en el predio en el que hará base durante, al menos, la primera ronda del Mundial 2026. Después de un viaje repleto de ilusión pero también muy desgastante, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni decidió que haya descanso por la mañana del domingo 31 de mayo en dicha ciudad. Ya por la tarde, habrá un entrenamiento liviano y con bajas cargas, simplemente para que los jugadores puedan moverse un poco.

La preocupación principal tiene que ver con los diez futbolistas que están lesionados o al menos "tocados" físicamente, quienes si no responden bien en las últimas pruebas podrían quedarse afuera de la lista oficial final para la Copa del Mundo. El staff del vigente campeón entiende que, a excepción del capitán Lionel Messi, no debería participar ningún jugador que no esté al ciento por ciento.

De hecho, ello les costó la ausencia a Joaquín Correa y Nicolás González a última hora en Qatar 2022, cuando fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa. Los dos mediapuntas viajaron desde Buenos Aires hacia la capital Doha apenas unos días antes del estreno ante Arabia Saudita, por lo que en esta oportunidad podría suceder algo similar con otros jugadores.

Los ensayos finales serán determinantes para el futuro de varios futbolistas que sufrieron molestias o lesiones durante estas tres semanas. Es que Scaloni tiene tiempo de cambiar la lista final de 26 jugadores hasta 24 horas antes del primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, es decir hasta el lunes 15 de junio a las 22. Eso sí: los nuevos deberán salir de la prelista de 55 presentada anteriormente.

La Selección Argentina se instala en Kansas, a la espera de los amistosos y el Mundial.

Los 10 jugadores lesionados o "tocados" en la Selección Argentina para el Mundial 2026

El arco

Con dos arqueros en óptimas condiciones físicas, los problemas empiezan en el guardavalla titular: Emiliano "Dibu" Martínez. El marplatense sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha que lo obligará a estar alrededor de 20 días con la zona inmovilizada. Casi afuera de los amistosos previos frente a Honduras (el 6 de junio) e Islandia (el 9) en Estados Unidos, todo indica que el ex Independiente estará bajo los tres palos en el debut mundialista frente a Argelia el martes 16 de junio.

La defensa

Los inconvenientes físicos continúan en la última línea con los dos laterales derechos: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Mientras que el hombre de Atlético de Madrid está en la fase final de la recuperación del desgarro muscular grado 1 en el isquiotibial izquierdo y llegaría sin ritmo a los amistosos, lo del jugador de River Plate es más delicado. "Cachete" se rehabilita de un desgarro en el cuádriceps izquierdo padecido a mediados de mayo. Su participación en la máxima cita está supeditada a cómo responda en los entrenamientos que se avecinan. De no estar al cien, quedará al margen de la nómina definitiva para darles paso a Nicolás Capaldo, Agustín Giay o Kevin Mac Allister.

En cuanto a los centrales, un emblema de este ciclo como Cristian "Cuti" Romero también encende las alarmas en la antesala a la Copa del Mundo. Uno de los mejores centrales del planeta se repone del esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha del 12 de abril pasado, lo que llevará entre cinco y ocho semanas de recuperación en total. Descartado para los amistosos, es una incógnita su presencia contra Argelia. Si no llegara, todo indica que lo sustituirá Leonardo Balerdi.

El mediocampo

En la zona neurálgica de la cancha también hay problemas por todos lados. Por ejemplo, Leandro Paredes acaba de sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho que le darmandará unos 20 días de recuperación. Sin poder participar de los amistosos previos, llegaría con lo justo y sin ritmo al estreno, por lo que el volante de Boca Juniors es otro de los que puede llegar a ser cortado a último momento. Máximo Perrone sería el máximo candidato a ocupar el lugar si la baja de "Lea" se concreta.

Por si fuese poco, Thiago Almada arrastra una sobrecarga muscular desde Atlético de Madrid, aunque en principio estará ante Honduras e Islandia. Nicolás González es otro de los complicados, ya que se rehabilita de un desgarro en el muslo izquierdo que tuvo a fines de abril. Igualmente, podría participar de al menos uno de los dos amistosos mencionados.

Nicolás Paz está en el centro de la escena también, ya que no jugó en el último encuentro de Como por una molestia en la parte de atrás de la rodilla izquierda, ya que cuando patea le duele mucho esa zona. A la espera de su evolución, es otro de los que parece que se mantendrá en la nómina igualmente.

La Selección Argentina llegó a Kansas y ya piensa en el Mundial 2026 (foto: Selección Argentina).

El ataque

Nada menos que el capitán Lionel Messi padece físicamente también, ya que se repone de una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. Si bien en principio se conoció que la recuperación le demandaría entre 10 y 14 días, el hecho de que tenga casi 39 años obliga a seguir de cerca su evolución día a día. Por supuesto, tendría que suceder una catástrofe por estas horas para que sea cortado de la delegación. Por último, Julián Álvarez sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, aunque en principio estará listo para los amistosos previos.

El video de "Chiqui" Tapia sobre el predio de la Selección Argentina en Kansas

La AFA confirmó el itinerario de la Selección Argentina en Kansas

Gran parte de la delegación albiceleste partió este domingo por la madrugada con destino a la ciudad de Kansas, para comenzar su preparación de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La nómina la integran directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, el cuerpo técnico completo de Lionel Scaloni, los futbolistas Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada; y todo el staff médico, administrativo, de prensa, de utileria, seguridad y cocina.

Convocados para los amistosos ante Honduras e Islandia: los jugadores Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

Próxima actividad: el plantel arribará a Kansas y descansará esperando la llegada del resto de los jugadores que completan la nómina de 26 convocados. Por la tarde, el grupo realizará labores de baja intensidad en el gimnasio del hotel.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Emiliano Martínez (Aston Villa). Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético Madrid). Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis MacAllister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis MacAllister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea). Delanteros: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Torino), Nicolás Paz (Como), José López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

El calendario de la Selección Argentina en el Mundial