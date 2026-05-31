Juliana Gattas y Marilina Bertoldi homenajearon a un ícono del rock nacional: qué clásico cantaron

Marilina Bertoldi y Juliana Gattas cantaron juntas en el C Art Media.

Juliana Gattas y Marilina Bertoldi protagonizaron uno de los momentos más comentados de la escena musical porteña al unirse sobre el escenario para homenajear a Celeste Carballo, uno de los grandes íconos del rock argentino. Las artistas combinaron sus estilos para interpretar Me vuelvo cada día más loca, la emblemática composición que marcó a fuego la historia de nuestra música y que Bertoldi y Gattas grabaron en una sesión de Spotify en 2024.

La sorpresiva colaboración se concretó durante el segundo y último concierto que Bertoldi ofreció en el C Art Media. Fieles a su impronta enérgica y vanguardista, la integrante de Miranda! y la referente del rock alternativo desplegaron una potencia vocal y escénica, dotando de una renovada frescura a este clásico indiscutido ante un público que celebró el cruce con una ovación.

Esta serie de presentaciones significó el regreso de Marilina a los escenarios tras su destacada participación en los Premios Gardel 2026. En dicha ceremonia, la artista santafesina ratificó su vigencia y liderazgo dentro de la escena local al consagrar su último material discográfico, titulado Para quién trabajas vol. I, con la estatuilla a Mejor Álbum Artista de Rock.

Con este respaldo de la industria y la posterior complicidad compartida junto a Gattas, la velada en el recinto de Chacarita se estructuró como una noche cargada de emociones, rebeldía y explosión. El encuentro de ambas intérpretes no solo conectó dos generaciones diferentes del pop y el rock contemporáneo, sino que funcionó como una fuerte reivindicación de la historia y el legado de las mujeres en la música argentina.

A qué disco de Celeste Carballo pertenece Me Vuelvo Cada Día Más Loca

Esta canción es parte del debut discográfico de la cantante argentina Celeste Carballo en 1982, editado bajo los sellos DG Discos e Interdisc. El material lleva el mismo nombre que el track marcó un precedente histórico dentro de la música nacional al convertirse en el primer álbum de rock argentino realizado por una solista femenina en alcanzar la certificación de Disco de Oro antes de su llegada oficial a las disquerías.

Marilina Bertoldi.

La producción de la placa reunió a destacadas figuras de la escena musical del país, sumando las colaboraciones en estudio de músicos como Pappo, David Lebón, Nito Mestre, Leo Sujatovich y Oscar Moro, entre otros integrantes destacados del movimiento rockero. En aquel entonces la presentación oficial del repertorio ante el público se llevó a cabo mediante dos funciones en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, desarrolladas los días 10 y 11 de diciembre del '82.

Asimismo, la obra obtuvo reconocimiento por su impacto cultural a largo plazo. Su composición Es la vida que me alcanza logró posicionarse en el puesto número 73 del listado de las 100 mejores canciones del rock argentino, un ordenamiento especializado confeccionado por la señal televisiva VH1.