Zelenski denuncia que Moscú prepara un ataque “masivo y devastador” contra Kiev

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que Moscú estaría preparando un ataque "masivo" contra territorio ucraniano, a partir de presuntos informes de inteligencia a los que habría accedido en Kiev. En ese marco, pidió a la población "permanecer alertas" ante posibles bombardeos en los próximos días. El mensaje lo difundió a través de sus redes sociales durante la noche del viernes.

Tras cuatro años de guerra, el conflicto sigue activo con avances y retrocesos militares en distintas regiones del este y sur del país, mientras Kiev depende en gran medida de la ayuda militar de Estados Unidos y Europa para sostener su defensa.

En los últimos meses, Moscú intensificó los ataques con misiles balísticos, drones y armamento de largo alcance, mientras el gobierno de Zelenski reclama más sistemas antiaéreos y rechaza cualquier negociación que implique ceder territorio ocupado por las fuerzas rusas.

"Tenemos información de inteligencia que indica que Rusia está preparando un nuevo ataque masivo", afirmó el presidente ucraniano. Frente a ese escenario, pidió a los ciudadanos que presten especial atención a las sirenas de alarma antiaérea y sigan las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades.

Pese a la preocupación, Zelenski intentó transmitir tranquilidad respecto de la capacidad defensiva del país. "La Fuerza Aérea y los protectores de nuestro cielo trabajarán las 24 horas del día, como siempre", sostuvo, en referencia a las unidades encargadas de interceptar misiles y drones rusos.

La amenaza del misil Oreshnik y los reclamos de Zelenski a Trump: "Refuerzos"

La alerta de Kiev llega apenas días después de una de las ofensivas más importantes lanzadas por Moscú en los últimos meses. El pasado fin de semana, Rusia desplegó una serie de ataques masivos contra la región de Kiev que, según autoridades ucranianas, incluyeron el lanzamiento de 90 misiles y alrededor de 600 drones.

Entre los sistemas utilizados apareció nuevamente el misil Oreshnik, una de las armas más temidas del arsenal ruso. Se trata de un misil balístico de alcance medio con capacidad nuclear que fue empleado por primera vez en un ataque contra la ciudad de Dnipro durante 2024.

La utilización de este armamento provocó preocupación en Europa debido a su enorme capacidad destructiva y generó cuestionamientos de varios líderes regionales, que advirtieron sobre el riesgo de una escalada aún mayor del conflicto.

El reclamo de Zelenski a Trump

En medio de la creciente amenaza rusa, Zelenski volvió a insistir ante Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de Ucrania. Durante una visita a Suecia, confirmó que envió una carta al presidente Donald Trump para solicitar más municiones y equipamiento para los sistemas Patriot.

El mandatario ucraniano reconoció que mantiene una intensa gestión diplomática para conseguir asistencia militar adicional. "Para nosotros, para una nación que lucha por su supervivencia, hay pocas cosas más dolorosas que ver baterías Patriot sin misiles cargados", escribió en su mensaje dirigido a Trump.