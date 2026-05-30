Cuáles son las plantas de interior que se recomienda tener en el cuarto para dormir mejor

Las plantas de interior que recomiendan tener en la habitación.

Cada vez más personas buscan transformar el dormitorio en un espacio de descanso real. En ese camino, las plantas de interior ganaron protagonismo no solo por su valor decorativo, sino también por los beneficios que pueden aportar al ambiente. Aunque la idea de que una planta puede mejorar por sí sola la calidad del sueño suele estar exagerada, distintos estudios y especialistas coinciden en que algunas especies ayudan a crear entornos más agradables, con mejor humedad y sensación de bienestar.

Gran parte de esta fama surgió a partir del histórico estudio sobre calidad del aire realizado por la NASA, que analizó la capacidad de ciertas plantas para absorber compuestos contaminantes presentes en espacios cerrados. Sin embargo, investigaciones más recientes aclaran que el impacto sobre la calidad del aire en una habitación común es más limitado de lo que se creía. Aun así, muchas de estas especies siguen siendo recomendadas para dormitorios por su bajo mantenimiento y por contribuir a generar una atmósfera relajante.

Cuáles son las plantas que mejoran la calidad del sueño

Lengua de suegra o Sansevieria

La Sansevieria, también conocida como lengua de suegra o snake plant, es una de las favoritas para los dormitorios. Se caracteriza por ser extremadamente resistente y requerir pocos cuidados. Además, pertenece al grupo de plantas CAM, que realizan un intercambio gaseoso diferente al de muchas otras especies y pueden liberar oxígeno durante la noche. También fue identificada por la NASA como una planta capaz de absorber compuestos como formaldehído, benceno y xileno.

Lirio de la paz

El lirio de la paz destaca por sus hojas verdes brillantes y sus flores blancas. Es una de las plantas más mencionadas cuando se habla de purificación del aire en interiores. Además, ayuda a incrementar ligeramente la humedad ambiental, algo que puede resultar beneficioso en habitaciones con aire muy seco. Los especialistas advierten que es tóxica para mascotas, por lo que conviene evitarla en hogares con gatos o perros curiosos.

Según una investigación de la NASA, algunas plantas tienen la capacidad de absorber compuestos contaminantes presentes en espacios cerrados.

Cinta o planta araña

La cinta, también conocida como planta araña, es una de las opciones más recomendadas para quienes recién comienzan a tener plantas en casa. Tolera distintos niveles de luz, requiere pocos cuidados y es considerada segura para mascotas. Diversos estudios destacan su capacidad para capturar partículas presentes en el aire y absorber algunos contaminantes comunes en ambientes cerrados.

Aloe vera

Además de su popular uso cosmético y medicinal, el aloe vera figura entre las plantas recomendadas para dormitorios. Al igual que la Sansevieria, pertenece al grupo de plantas que pueden liberar oxígeno durante la noche. Es resistente, necesita poco riego y se adapta bien a espacios interiores con buena iluminación indirecta.

Potus

El potus es otra de las especies más elegidas para interiores. Su crecimiento colgante lo convierte en un elemento decorativo muy utilizado en departamentos y habitaciones pequeñas. Investigaciones citadas por especialistas en calidad del aire indican que puede ayudar a reducir ciertos compuestos orgánicos volátiles presentes en muebles, pinturas y textiles. Sin embargo, también puede resultar tóxico para mascotas si es ingerido.

¿Las plantas realmente ayudan a dormir mejor?

Los expertos coinciden en que ninguna planta reemplaza hábitos fundamentales para un buen descanso, como mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de dormir o contar con una habitación ventilada. Sin embargo, las plantas pueden aportar beneficios indirectos, generan sensación de calma, ayudan a conectar con la naturaleza y hacen que los espacios resulten más confortables visualmente. Además, algunas especies contribuyen a regular la humedad y a reducir ciertos contaminantes presentes en el aire.

Por eso, más allá de sus propiedades específicas, incorporar una o dos plantas adecuadas al dormitorio puede convertirse en un recurso simple para crear un ambiente más relajante y agradable antes de ir a dormir.