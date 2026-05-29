Llevaron a un analista político a LN+, les salió mal y destrozó a Milei en vivo: "Pierde”

Hugo Haime reveló su predicción para el próximo Balotaje y alertó sobre la posible derrota de Javier Milei.

Durante una transmisión en vivo de LN+, Hugo Haime, analista político, reveló su predicción para el próximo balotaje en Argentina y alertó sobre la derrota del presidente Javier Milei.

Frente a un posible escenario del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof como figura principal de la oposición, Hugo aseguró: “Hoy el presidente para mí tiene un 35% de aprobación pero un 60% de desaprobación, no tengo intermedio”. Asimismo continuó: “Hoy el presidente pierde el balotaje o los empata, no está ganando”.

Luego añadió: “Hoy tenes un 36% de la sociedad diciendo que quiere que continúe este modelo económico y un 63% que te dice que quiere que este modelo cambie. O sea, estás en una dinámica de cambio y no de continuidad”.

Además agregó: “Sí yo fuera el gobierno no estaría tranquilo, hoy escuchaba a colegas míos y están con los mismos números”. Por otro lado, cuando el periodista que compartía la mesa con él le insinuó que el año pasado predijo los mismos números, Hugo contestó: “Yo te dije el año pasado que Milei ganaba las elecciones. Cuando todos pensaban que Milei perdía las elecciones, el primer día yo dije que ganaba”.

Hugo Haime alertó sobre una posible derrota electoral de Javier Milei

A pesar de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof no haya confirmado su candidatura, actualmente se perfila como uno de los principales precandidatos a presidente por el peronismo para las elecciones de 2027, en el marco de la construcción de una alternativa federal para enfrentar a la figura central de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En este contexto, el analista político Hugo Haime reveló: “Empata con Massa y pierde con Kicillof”. Asimismo sumó: “El presidente tiene 40, eso es el gobierno, 40 puntos. Del otro lado hay 60”.