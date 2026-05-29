Crece la desocupación: desde la asunción de Leandro Zdero, Chaco perdió más del 11% del empleo privado formal

Un informe elaborado por la Federación Económica del Chaco (FECHACO) advirtió que la provincia perdió más del 11% del empleo privado formal desde fines de 2023 y que el desempleo continúa en niveles elevados, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica, el freno de la obra pública y el avance de formas de trabajo más precarias.

Según el relevamiento, elaborado a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), actualmente existen en la provincia alrededor de 70.700 trabajadores registrados en el sector privado. Sin embargo, el dato que más preocupa a empresarios y especialistas es que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 desaparecieron el 11,7% de los puestos de trabajo formales existentes en Chaco.

Desde FECHACO remarcaron además que la caída todavía no encuentra un piso. En la comparación interanual, el empleo privado formal retrocedió un 4,41%, mientras que las mediciones mensuales también muestran una tendencia negativa. Para la entidad empresaria, estos indicadores reflejan una debilidad estructural que continúa afectando a la economía chaqueña.

De acuerdo con el informe, la tasa de desempleo pasó del 5,6% registrado a fines de 2023 al 8,2% hacia el cierre de 2025. Durante ese período incluso se registraron picos superiores al 10%, lo que evidencia la dificultad para generar nuevas oportunidades laborales en el sector privado.

Según explicaron desde FECHACO, una eventual reducción del desempleo no necesariamente implica una mejora del mercado laboral, ya que muchas personas dejan de buscar trabajo o terminan incorporándose a actividades informales o independientes de baja estabilidad.

En ese sentido, el informe advierte sobre un crecimiento sostenido del cuentapropismo y de las categorías de monotributistas, un fenómeno que la entidad interpreta más como una consecuencia de la precarización laboral que como una señal de recuperación económica.

“El mercado laboral no está mostrando una recuperación genuina del empleo asalariado privado”, sostuvieron desde FECHACO. Según el documento, buena parte de quienes pierden un empleo formal terminan recurriendo a changas, trabajos temporarios o actividades independientes con menor protección social y menores ingresos.

La situación también impacta sobre los salarios. El estudio indica que el ingreso promedio de los trabajadores privados registrados en Chaco ronda actualmente los 1,3 millones de pesos mensuales, una cifra considerablemente inferior al promedio nacional, que supera los 2 millones de pesos.

Chaco tiene el peor ingreso per cápita del NEA

Un reciente informe de la consultora Focus Market ubicó a Chaco como la provincia con el peor ingreso per cápita del Noroeste Argentino (compuesta por Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones). De acuerdo con el estudio, el distrito registró un ingreso per cápita familiar de apenas u$s255,74 mensuales, lo que implica que una persona dispone de alrededor de u$s8,52 por día para afrontar gastos, en medio del plan económico de Zdero alineado con Milei.

Cabe destacar que el estudio señala que el ingreso promedio mensual en Argentina alcanza actualmente los u$s671, lo que representa un promedio nacional cercano a los u$s22 por día, más del doble de lo que se recibe en la provincia gobernada por Leandro Zdero.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que este índice “refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen”, y advirtió que las diferencias territoriales terminan impactando directamente en la calidad de vida. “Estas brechas determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación”, sostuvo el especialista al analizar los datos.

El estudio también revela la enorme distancia entre el norte argentino y los distritos con mayores ingresos. Mientras en Chaco el ingreso diario apenas supera los ocho dólares, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el promedio asciende a u$s25,41 diarios, casi tres veces más. En términos mensuales, el ingreso promedio en CABA alcanza los u$s762,34, más del doble que en las provincias más postergadas del norte del país.