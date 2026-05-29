Vallejo, de Paraguay, es sancionado por comentarios sexistas contra una árbitra en Roland Garros

Abierto de Francia

​El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo será sancionado con una multa ‌tras insinuar que ‌las mujeres carecen del valor necesario para arbitrar ante un público ruidoso, tras su maratoniana derrota de cinco horas ante un adolescente francés, informó el viernes la Federación Francesa de Tenis (FFT).

Vallejo culpó ​a la ⁠árbitra brasileña Ana Carvalho de no ‌haber controlado al público local ⁠durante su derrota en ⁠segunda ronda ante el francés Moise Kouame, quien se impuso por 6-3, 7-5, 3-6, ⁠2-6 y 7-6 (10-8) en una abarrotada ​pista Suzanne Lenglen.

"Creo que ‌este tipo de partidos ‌deberían ser arbitrados por un hombre", ⁠dijo Vallejo a la revista Clay.

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"Es muy difícil para una mujer hacerlo porque el público es muy molesto. ​Hay que ‌tener mucho valor para enfrentarse al público".

Kouame, de 17 años, fue animado a gritos por los apasionados seguidores locales durante el emocionante ⁠partido que duró cuatro horas y 56 minutos, pero Vallejo insistió en que el ambiente solo ayudó a su rival.

"Sabía que iba a ser así. A mí no me perjudicó, solo le dio fuerzas ‌a él", dijo, y añadió que un árbitro masculino habría marcado "sin duda" la diferencia frente a un público "irrespetuoso".

La FFT condenó rápidamente los comentarios como "inaceptables" y anunció la ‌multa.

"La competencia de un árbitro no viene determinada por su género, sino por su profesionalidad ‌y su ⁠capacidad para arbitrar al más alto nivel", dijo la FFT ​en un comunicado.

Con información de Reuters