Turismo internacional, uno de los motores económicos más importantes de Misiones: el impulso del Gobierno provincial

El turismo internacional volvió a posicionarse como un pilar central de la economía misionera durante 2025, con el Parque Nacional Iguazú como principal punto de atracción. A lo largo del año, más de 95 mil turistas europeos recorrieron las Cataratas, lo que generó un impacto económico que superó los 11 millones de dólares en la provincia, de acuerdo con datos oficiales.

España encabezó el ranking de visitantes del continente europeo. Durante 2025 arribaron 24.724 turistas españoles, lo que superó los registros de 2023 y 2024. Este grupo presentó una permanencia promedio de 2,5 noches y un gasto diario estimado en 128 dólares por persona, el más alto entre los mercados europeos.

En segundo lugar se ubicaron los viajeros franceses, con 21.591 ingresos registrados en el año. Su consumo diario promedio fue de 105 dólares y mostraron una preferencia marcada por hostels, aunque también eligieron hoteles de alta gama y alojamientos intermedios. Alemania ocupó el tercer puesto, con 19.120 visitantes y un gasto diario cercano a los 110 dólares, donde se destacó la elección de hoteles de mayor categoría.

El flujo continuó con turistas del Reino Unido, que alcanzaron los 15.820 ingresos en 2025, y evidenció un crecimiento sostenido respecto a años anteriores. Con un desembolso diario de 120 dólares, se posicionaron como uno de los mercados de mayor aporte económico. Italia completó el listado con 13.715 visitantes, también en alza.

Estrategia provincial y promoción internacional

Durante septiembre se presentó ante la Cámara de Representantes el plan de trabajo turístico proyectado para 2026, que incluyó un balance de las acciones desarrolladas durante 2025. La estrategia tiene como eje la marca Visit Misiones, orientada a fortalecer la presencia provincial en mercados internacionales y sostener una política turística basada en innovación, identidad cultural y sostenibilidad.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran la Ruta de las Aves, enfocada en circuitos de avistaje y conservación y la valorización de la gastronomía y las culturas locales mediante eventos y propuestas regionales.

En octubre se lanzó el programa provincial de Destinos Turísticos Inteligentes, que promueve prácticas sustentables y eficiencia energética en hoteles, lodges y cabañas. El esquema combina capacitaciones sobre uso racional de la energía con el Programa SES, que brinda asistencia técnica internacional a través de especialistas alemanes con amplia trayectoria profesional.

A comienzos de este año, el Ministerio de Turismo sumó la campaña “Turisteá Misiones”, destinada a incentivar el turismo interno durante la temporada de verano. La propuesta invita a recorrer la provincia a través de experiencias ligadas a la naturaleza, la cultura y las actividades al aire libre, como senderismo, kayak, rappel y avistaje de fauna y flora.

Infraestructura y capacidad turística

Misiones dispone de una oferta hotelera de 21.781 plazas distribuidas en 435 establecimientos, lo que evidencia una infraestructura diversificada. A este entramado se suman 136 agencias de viajes, concentradas mayoritariamente en Posadas y Puerto Iguazú, que acompañan el dinamismo del sector.

En el total provincial, los hoteles concentran el 35% de las plazas disponibles, seguidos por cabañas y residenciales. En Puerto Iguazú, la oferta se caracteriza por una mayor presencia de grandes complejos, donde los hoteles representan el 61% de las plazas, lo que consolidó a la ciudad como el principal polo turístico de Misiones.

Presencia en la FITUR de Madrid

Entre el 21 y el 25 de enero de 2026, Misiones participará de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel global. La delegación provincial estará encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo, José María Arrúa.

La FITUR, que reunirá a más de 10.000 empresas de 161 países, abrirá el calendario internacional de ferias turísticas y funcionará como una plataforma clave para la promoción de destinos, la generación de negocios y la atracción de inversiones. En ese escenario, Misiones buscará reforzar su posicionamiento internacional, con las Cataratas del Iguazú, una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales, como emblema central.