La licitación para instalar baterías para evitar cortes masivos de luz superó lo esperado

Cammesa realizó este miércoles la apertura de los sobres técnicos de las ofertas que se presentaron en la licitación que impulsa el gobierno para instalar baterías de almacenamiento de energía para evitar cortes masivos de electricidad. El acto dejó un dato llamativo: se recibieron ofertas por 8.335 MW de potencia, es decir, 12 veces más de lo buscado originalmente en la licitación, que tiene previsto cubrir sólo 700 MW en todo el país.

El resultado que dejó la apertura de los sobres “A” es que 37 empresas, que presentaron 235 iniciativas para instalar centrales de almacenamiento en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), competirán por quedarse con al menos un proyecto. La apertura de los sobres “B” con las ofertas económicas será el próximo 24 de junio y la adjudicación será el 8 de julio. El gobierno espera inversiones por 700 millones de dólares.

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La licitación despertó un enorme interés del sector privado que presentó propuestas para invertir en una tecnología nueva en el país, pero que está en pleno creciendo a nivel mundial. Además, la licitación, conocida como AlmaSADI, ofrece contratos en dólares a 10 años por la energía suministrada.

El pliego establece que la remuneración para los proyectos adjudicados será mayor durante los primeros años, ya que es una tecnología que está previsto que, en el mediano y largo plazo, se utilice cada vez menos. Concluido ese período, las baterías serán remuneradas a un precio establecido en el mercado spot.

Empresas

La mayor cantidad de las 235 ofertas presentadas se concentró en 37 empresas. Las empresas que mostraron mayor interés fueron MSU Energy del empresario Manuel Santos Uribelarrea; Industrias Secco; Luz de Tres Picos, subsidiaria de la compañía PCR; Genneia, del empresario Jorge Brito; Central Puerto, liderada por los empresarios Guillermo Reca, las familias Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany; Coral, firma del grupo Corven; y Aluar, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla.

En menor cantidad también presentaron ofertas YPF, Pampa Energía y el grupo Edison, conocido por estar formado por empresarios nacionales como los hermanos Juan y Patricio Neuss, entre otras empresas.

Evitar apagones

Las baterías son una herramienta que encontró el gobierno para intentar evitar los apagones masivos o sobrecargas en el sistema eléctrico. El gobierno tiene la intención de reforzar con almacenamiento los nodos críticos del NOA, NEA, Litoral, Cuyo, Centro, la provincia de Buenos Aires (excepto el AMBA) y la región pampeana. Las centrales se instalarán en las redes de distribución en 18 provincias del país.

Se trata de nodos que están saturadas por la falta de nueva infraestructura de transporte eléctrico, que limita al Sistema Argentino d Interconexión (SADI) y que impide sumar más generación de energía, como por ejemplo de las plantas eólicas y solares.

Pese a algunos intentos de los anteriores gobiernos, la Argentina hace varios años que no concreta obras de infraestructura eléctrica. La instalación de estas baterías podría permitir cubrir de una manera más rápida y económica la falta de líneas de transmisión eléctrica.

Es la segunda licitación para instalar baterías que impulsa la cartera energética, a cargo de María Tettamanti, ya que el año pasado llevó adelante la compulsa AlmaGBA, donde se adjudicaron 667 MW (el objetivo inicial era 500 MW) para instalar en las redes de Edenor y Edesur con el mismo objetivo de reforzar al sistema.