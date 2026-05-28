Durante una transmisión de Intrusos (América TV), Guido Kazcka decidió romper el silencio y habló acerca de los rumores sobre una posible interna con el modelo Hernán Drago.
Estos trascendidos comenzaron tras el cambio de formato del programa Bienvenidos a ganar, ciclo que encabeza Hernán Drago en El Nueve y que comparte temática musical con Es mi sueño en El Trece, el cual lleva adelante Guido Kaczka. Ambos comparten una misma franja horaria y sus temáticas se centran en la competencia de canto.
Ante los rumores, Kazcka aseguró: "Estamos todos siempre buscando cambios o cosas. Son programas de canto y son parecidos. Pero yo creo que el programa está bien”. Asimismo reveló detalles sobre su relación con el modelo y expresó: “Hernán está bárbaro en su programa. Lo quiero mucho a él. Es un señor total, es un crack”.
La relación de Guido Kaczka y Hernan Drago
Bienvenidos a Ganar (El Nuevo) y Es mi Sueño (El trece) comparten la misma productora (Kuarzo) y tienen una temática idéntica basada en la búsqueda de talentos. Las especulaciones surgieron luego de que ambas propuestas se transmitieran en el mismo horario y por el mismo público.
En este contexto, durante todo el testimonio el conductor remarcó y dejó en claro que sostienen una buena relación y que quieren frenar los rumores demostrando el respeto mutuo que se tienen. Por otro lado, también subrayó que la comunicación entre ambos es constante y que no existen motivos personales detrás de los cambios en los ciclos televisivos.
Finalmente explicó que la última palabra siempre la tienen los canales, quienes son los responsables de evaluar y decidir sobre la programación en función de las necesidades y estrategias. Asimismo reveló que las productoras siempre están en la búsqueda de nuevos formatos y propuestas televisivas.