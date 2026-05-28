El conductor Guido Kazcka contó los detalles sobre la supuesta interna con el modelo Hernán Drago al aire por Intrusos.

Durante una transmisión de Intrusos (América TV), Guido Kazcka decidió romper el silencio y habló acerca de los rumores sobre una posible interna con el modelo Hernán Drago.

Estos trascendidos comenzaron tras el cambio de formato del programa Bienvenidos a ganar, ciclo que encabeza Hernán Drago en El Nueve y que comparte temática musical con Es mi sueño en El Trece, el cual lleva adelante Guido Kaczka. Ambos comparten una misma franja horaria y sus temáticas se centran en la competencia de canto.

Ante los rumores, Kazcka aseguró: "Estamos todos siempre buscando cambios o cosas. Son programas de canto y son parecidos. Pero yo creo que el programa está bien”. Asimismo reveló detalles sobre su relación con el modelo y expresó: “Hernán está bárbaro en su programa. Lo quiero mucho a él. Es un señor total, es un crack”.

La relación de Guido Kaczka y Hernan Drago

Bienvenidos a Ganar (El Nuevo) y Es mi Sueño (El trece) comparten la misma productora (Kuarzo) y tienen una temática idéntica basada en la búsqueda de talentos. Las especulaciones surgieron luego de que ambas propuestas se transmitieran en el mismo horario y por el mismo público.

En este contexto, durante todo el testimonio el conductor remarcó y dejó en claro que sostienen una buena relación y que quieren frenar los rumores demostrando el respeto mutuo que se tienen. Por otro lado, también subrayó que la comunicación entre ambos es constante y que no existen motivos personales detrás de los cambios en los ciclos televisivos.

Finalmente explicó que la última palabra siempre la tienen los canales, quienes son los responsables de evaluar y decidir sobre la programación en función de las necesidades y estrategias. Asimismo reveló que las productoras siempre están en la búsqueda de nuevos formatos y propuestas televisivas.