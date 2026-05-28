El gobierno bonaerense acusó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en contratos de adhesión

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a cargo de Augusto Costa, inició una actuación de oficio contra la empresa Mercado Libre S.R.L. por “presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión”. La multa podría llegar a los $1800 millones.

La medida tuvo lugar en el marco de una “fiscalización de oficio realizada sobre los instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de la empresa”. Según detalla el ministerio, "se identificaron más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa complementaria".

A través de su Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores bonaerense, la acción legal se dio tras una fiscalización en el sitio oficial de la firma sobre los instrumentos contractuales publicados. El análisis abarcó las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI”.

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La fiscalización provincial fue iniciada de oficio, independientemente de la eventual existencia de denuncias individuales. En ese sentido, vale mencionar que Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia: tiene 2.396 denuncias individuales sólo en los primeros cuatro meses del año.

La autoridad de aplicación constató que diversas cláusulas de los contratos presentarían abusividad en términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, al consagrar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores. La empresa tiene la posibilidad de formular una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas y en tal caso, el expediente culminaría. De lo contrario, la compañía puede ser sancionada con una multa de hasta $1.815.000.000.

Tras el envío del acta, la empresa tiene un plazo de 5 días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata.

Los ítems observados son sobre indeterminación en el cobro de tarifas, aceptación tácita de modificaciones contractuales, traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta, compensación entre cuentas, cláusula de indemnidad a favor del proveedor, exoneración de responsabilidad por fallas técnicas, débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado, exención de responsabilidad de manera anticipada y fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor.

La fiscalización e imputación se dieron en el marco de las distintas políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para defender los derechos de las y los bonaerenses. Para denuncias, comunicarse con la línea 148, opción Defensa de las y los Consumidores o escribir a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar