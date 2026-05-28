Las transferencias de recursos de Milei a las provincias se redujeron casi un 40%

La administración Milei manejó la billetera presupuestaria para premiar a los gobernadores que se alinearon con su política de ajuste (y violencia institucional) y castigar o postergar a los mandatarios colocados por el oficialismo en el coyuntural bando de “enemigos” como el caso de La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires. Según los datos analizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias durante el primer cuatrimestre del año se redujeron un 38%. Del total enviado, el 95% correspondió a gastos corrientes y, apenas, un 5% para gastos de capital. La inversión pública sigue por el piso.

Dentro de este reparto discrecional, Catamarca tuvo un incremento real de las transferencias corrientes del 765%; en el caso de Entre Ríos, el alza fue del 125%; el avance real en Mendoza fue del 92%. El caso más destacado fue La Pampa, con una suba de los envíos de recursos en el orden del 3600%.

El reparto de la torta

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante el primer cuatrimestre de este año, las transferencias a gobiernos provinciales se redujeron un 38,5% en términos reales comparado con el mismo período del 2025. Según el análisis desagregado realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) esto se explicó por una reducción de las transferencias a la CABA en el marco del traspaso de las funciones de seguridad (Medida Cautelar CSJN 1864/2022), que cayeron un 83,7%. El resto de las transferencias se incrementan un 42,5% en comparación con 2025.

Del total de transferencias realizadas por la administración Milei, un 95% correspondió a envíos de recursos corrientes, mientras que la inversión pública fue de apenas un 5% (transferencias de capital).

“El 89% de las transferencias del primer cuatrimestre de 2026 se centró en 5 programas: Plan Nacional de Alfabetización (25,8%), Aportes del Tesoro Nacional (23,1%), Cumplimiento de Medida Cautelar por traspaso de funciones de seguridad a CABA (16,6%), Cajas Previsionales Provinciales (12,8%) y Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (10,5%)”, puede leerse en el informe de la OPC.

Lo más relevante del informe es el análisis desagregado por provincia y tipo de transferencia que permite constituir una suerte de radiografía de las alianzas momentáneas de Milei, ejecutadas en parte con la billetera del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, vía ATN.

Los amigos del virrey Milei (el rey es Trump)

Durante los dos años de gestión de Milei, el gobernador de Catamarca Raúl Jalil fue cómplice del esquema de saqueo de los recursos naturales –disfrazado de negocios mineros- con la aprobación de leyes y el sostenimiento del ajuste generalizado. Durante el primer cuatrimestre de este año, recibió 13.096 millones de pesos en concepto de transferencias corrientes, un incremento del 765% en términos reales en la comparación interanual.

La mayoría de las transferencias se concentraron en marzo y abril. ¿Qué tipo de recursos recibió la provincia? Según el análisis realizado por la OPC, 6500 millones de pesos correspondieron a los aportes de ATN y casi 5000 millones de pesos vinculados a la categoría “otros”. Fue una de las pocas jurisdicciones que recibió transferencias de capital por 4200 millones de pesos (marzo) y otros 612 millones en abril.

La provincia de Entre Ríos tenía un crédito vigente (presupuesto asignado en transferencias corrientes y de capital) de 39.000 millones de pesos pero en el primer cuatrimestre recibió 43.993 millones de pesos, lo que representó un alza real del 125% en la comparación interanual. Milei contribuyó con la caja de pensiones de la provincia con 24.000 millones de pesos cuando en 2025 no se había ejecutado ni un solo peso por este concepto. Además, recibió 10.000 millones de pesos en ATN y otros 7800 millones por el Plan Nacional de Alfabetización.

En el caso de Mendoza, bajo la gestión de Alfredo Cornejo, el total de transferencias recibidas ascendió a los 19.327 millones de pesos, un alza real del 92% interanual. De este total, 14.700 millones fueron por ATN y 1500 millones por la categoría “otros”. En concepto de transferencias de capital recibió 713 millones de pesos durante abril.

La provincia gobernada por Juan Pablo Valdés, Corrientes, recibió transferencias por 22.548 millones de pesos, un incremento del 214% interanual real. De este total, 14.000 millones correspondieron a los ATN y 4000 millones a cubrir la caja previsional cuando el año pasado se había transferido cero pesos por este concepto.

Estos son algunos ejemplos de la discrecionalidad, como el caso de La Pampa (Sergio Ziliotto), con transferencias por 21.664 millones de pesos, un alza interanual del 3600%, de los cuales 20.000 millones fueron para sanear su caja previsional.

Los enemistados con el Virrey

A Tierra del Fuego (Gustavo Melella) no solo le intervinieron el Puerto de Ushuaia y atacaron a los trabajadores y trabajadoras de la industria electrónica sino que le recortaron las transferencias. Recibió apenas 1218 millones de pesos, una caída del 58% en términos reales.

En el caso de La Rioja (Ricardo Quintela), recibió transferencias por 1600 millones de pesos durante el primer cuatrimestre, una caída del 72%. La principal transferencia ejecutada fue por el programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas por 1072 millones de pesos y apenas 49 millones de ATN.

La provincia de Formosa (Gildo Insfrán) obtuvo transferencias por 3199 millones de pesos, una merma en términos reales del 8,68%. De ese total, 668 millones fueron transferencias de capital ejecutadas en marzo. De ATN obtuvo 58 millones de pesos.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, las transferencias corrientes llegaron a los 115.000 millones de pesos, un incremento del 24,4% interanual real. La jurisdicción gobernada por Axel Kicillof no recibió ATN. La mayor cantidad de recursos transferidos fue por el Plan Nacional de Alfabetización (78.200 millones de pesos).