El Fondo Monetario Internacional (FMI) incorporó cuestionamientos vinculados a la transparencia estatal, las declaraciones patrimoniales de funcionarios, los conflictos de interés y el funcionamiento de la Justicia argentina en el informe técnico difundido el viernes pasado, luego de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y autorizara un desembolso de USD 1.000 millones.

En el documento, el staff del FMI advirtió que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse” y planteó observaciones específicas sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos. Entre los puntos señalados, el organismo sostuvo que el sistema actual de declaraciones juradas presenta “limitaciones en la verificación, escasa transparencia, demoras en la publicación y una aplicación desigual”. La mención a los “retrasos en la publicación” aparece como uno de los tramos políticamente más delicados del informe, ya que coincide con el momento en que crecían las discusiones públicas alrededor del patrimonio, los vuelos y los mecanismos de transparencia vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Qué dice el Fondo sobre el Monotributo

El FMI volvió a cuestionar el sistema tributario argentino y lo definió como un esquema “complejo, inestable y con fuertes distorsiones”. En ese marco, el organismo propuso una serie de cambios orientados a incrementar la recaudación, entre ellos modificaciones en el Monotributo y una ampliación del alcance del Impuesto a las Ganancias.

En el último informe técnico del staff del Fondo, el organismo planteó una reforma impositiva que podría aportar hasta 3,3 puntos del PBI adicionales. Uno de los puntos centrales está vinculado al endurecimiento del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Según el diagnóstico, el Monotributo actualmente genera una presión fiscal considerablemente más baja que la del régimen general, situación que —afirman— desalienta el crecimiento de las empresas y promueve que muchos contribuyentes eviten pasar a la categoría de Responsable Inscripto para no afrontar mayores costos tributarios. El reporte también cuestiona el esquema de cuotas fijas del Monotributo. De acuerdo con el FMI, las diferencias abruptas entre categorías provocan que muchos contribuyentes intenten mantenerse por debajo de determinados límites de facturación para evitar saltos significativos en la carga impositiva.

Ante este escenario, el organismo propuso avanzar en una convergencia gradual entre las cuotas y aportes previsionales del Monotributo y los del régimen general. El objetivo sería reducir las diferencias entre ambos sistemas y aumentar la recaudación. El Fondo calcula que esta medida podría representar ingresos extra equivalentes a un punto del Producto Bruto Interno.

El tributarista César Litvin analizó el impacto potencial de estas modificaciones y advirtió que los sectores más afectados serían los monotributistas de categorías altas. “Quienes deberían preocuparse son los que están en las últimas categorías del monotributo, porque si se reducen esas escalas, pasar a ser responsable inscripto implica un salto muy fuerte en términos de impuestos”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Qué cambia al pasar a Responsable Inscripto

Uno de los principales cambios tiene que ver con la facturación. El contribuyente deja de emitir comprobantes tipo C y pasa a utilizar facturas A o B, lo que permite discriminar el IVA y operar con grandes empresas que exigen factura A. En el caso de exportaciones, se mantiene la utilización de factura E.

Además, el régimen general obliga a presentar declaraciones mensuales de IVA, informando ventas y compras para determinar el saldo impositivo. Los contribuyentes PyME o pequeños contribuyentes pueden diferir el pago del IVA durante dos meses y utilizar el crédito fiscal de las compras para descontarlo del impuesto a pagar.

También cambia el esquema del Impuesto a las Ganancias. Mientras que en el Monotributo se paga una cuota integrada, en el régimen general se debe presentar una declaración anual en la que se calculan los tributos según una escala progresiva, luego de descontar gastos deducibles y otras cargas.

Otro aspecto relevante es el aporte previsional. Los trabajadores autónomos deben abonar una cuota mensual destinada a jubilación que ronda actualmente los $70.000.

A eso se suma el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque, que aplica una alícuota del 0,6% sobre los movimientos bancarios. En el caso de las PyMEs, ese monto puede computarse íntegramente a cuenta de Ganancias.

Actualmente, las categorías del Monotributo van desde ingresos anuales de poco más de $10 millones en la categoría A hasta más de $108 millones en la categoría K, con cuotas mensuales que oscilan entre $42.386 y más de $1,3 millones para prestadores de servicios.

La discusión sobre una eventual reforma tributaria aparece así como uno de los ejes centrales del debate económico, en medio de las negociaciones entre el Gobierno argentino y el FMI para sostener el programa financiero y garantizar mayores niveles de recaudación.