Histórico: revelan la "nueva era" de Rocket League y será el primer juego en usar una tecnología inédita

Fuente: DLCompare.

Psyonix mostró el teaser durante el evento de la Rocket League Championship Series 2026: Paris Major y lo anunció como la "nueva era" del juego de fútbol free to play, que aprovechará Unreal Engine 6 para aplicar mejoras visuales y adaptarse a nuevas plataformas. La revelación ocurrió ante una La Défense Arena completamente llena en París, en el cierre del último Major de la temporada competitiva antes del Campeonato Mundial en Fort Worth, Texas.

Un salto generacional: de Unreal Engine 3 directo al 6

El dato técnico que más sorprendió a la comunidad es el tamaño del salto. Rocket League fue construido originalmente sobre Unreal Engine 3, un motor que supera las dos décadas de existencia. El juego saltará directamente a la versión 6, saltándose por completo la quinta versión del motor. Tras más de una década con el mismo motor gráfico, la transición promete transformar la experiencia visual y jugable por completo.

El teaser mostró imágenes en tiempo real generadas con el nuevo motor. El metraje generado en tiempo real con Unreal Engine 6 evidenció un salto visual contundente: un nuevo estadio con mejoras notables en la iluminación, el modelado del público, las físicas del césped y una fidelidad gráfica nunca antes vista en la franquicia, además de nuevos vehículos con mayor detalle.

Por qué Rocket League y no Fortnite

El anuncio sorprendió a la industria porque se esperaba que Unreal Engine 6 debutara con Fortnite. La compañía lleva tiempo hablando del futuro de su motor Unreal Engine, pero sorprendió que la tecnología no se mostrara primero con una demo técnica o con Fortnite, sino con la nueva versión de Rocket League. La elección apunta a la estrategia de Epic de usar el juego gratuito —con más de un millón de usuarios simultáneos durante siete fines de semana consecutivos— como vitrina de acceso masivo para su nueva tecnología.

Lo que viene con el nuevo motor

Más allá del salto visual, Unreal Engine 6 abre posibilidades concretas para el juego. Unreal Engine 6 buscará la unificación de ecosistemas, permitiendo una mayor compatibilidad entre herramientas y la creación de mapas personalizados avanzados, lo que potenciará el contenido generado por los usuarios. La flexibilidad del nuevo motor no solo mejorará los gráficos, sino que promete optimizar el rendimiento y expandir las herramientas de personalización.

También se abre la puerta a nuevas plataformas. La nueva versión de Rocket League con Unreal Engine 6 podría adaptarse a nuevas plataformas donde no está disponible de manera nativa, como Nintendo Switch 2 y la próxima generación de consolas de Sony o Microsoft. La fecha de lanzamiento de la actualización todavía no fue confirmada.