Elecciones en Colombia: ¿Cuáles son las principales propuestas de Paloma Valencia?

El próximo domingo 31 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia y una de las candidatas opositoras que pisa fuerte en la carrera por la Presidencia es Paloma Valencia. La senadora por el Centro Democrático ha centrado sus propuestas de campaña en la seguridad, la economía, la energía y la corrupción.

Si bien en las últimas encuestas Valencia perdió intención de voto, la candidata opositora se mantiene en el podio y podría acceder al balotaje. Frente al resultado negativo, la candidata derechista pidió a los ciudadanos colombianos que no se "dejen engañar por las encuestas". "Voten por la decencia, por las propuestas, por un proyecto serio de país y por lo que Colombia realmente necesita”, solicitó.

Elecciones en Colombia 2026: qué propuestas presenta Paloma Valencia

Paloma Valencia presentó el programa "Colombia Más Grande" con propuestas de derecha centradas en el liberalismo económico y el conservadurismo en materia de seguridad con el fortalecimiento de la fuerza pública.

Paloma Valencia se presentará junto a Juan Daniel Oviedo como candidato de vicepresidente

Su plan de Gobierno incluye 111 puntos, entre los cuales se establecen cinco "crisis" que considera urgentes a resolver en el país:

En materia de seguridad : la propuesta de "vivir sin miedo" busca recuperar el control territorial frente al narcotráfico . Las medidas clave incluyen el "Plan 30-30" (incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 policías), el uso de drones y ciberinteligencia, y la creación de juzgados de respuesta rápida. Además, el endurecimiento de penas para reincidentes y la construcción de 41,000 nuevos cupos carcelarios con trabajo obligatorio.

: la propuesta de "vivir sin miedo" busca . Las medidas clave (incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 policías), el uso de drones y ciberinteligencia, y la creación de juzgados de respuesta rápida. Además, y la construcción de 41,000 nuevos cupos carcelarios con trabajo obligatorio. "Confianza ciudadana": bajo la idea de "apostar por Colombia", la candidata propone buscar un crecimiento del 5% anual del PIB mediante la reducción de impuestos (renta empresarial, patrimonio y predial) y la simplificación de trámites . Además, promete crear un millón de empleos formales y refinanciar la deuda pública con créditos de organismos multilaterales o directamente de Estados Unidos.

bajo la idea de "apostar por Colombia", la candidata propone (renta empresarial, patrimonio y predial) . Además, promete con créditos de organismos multilaterales o directamente de Estados Unidos. Salud: su propuesta es resolver 10 millones de atenciones en los primeros 100 días. El plan, incluye compras centralizadas de medicamentos, el pago de deudas del Estado a prestadores mediante titularización y la expansión de la telemedicina a zonas rurales mediante "hospitales padrinos".

su propuesta es resolver 10 millones de atenciones en los primeros 100 días. El plan, incluye mediante titularización y mediante "hospitales padrinos". Energía: bajo la idea de "energía para crecer" la líder opositora busca reducir tarifas retomando la explotación de gas, petróleo y carbón (incluyendo fracking). También promueve hidroeléctricas, energías limpias y el subsidio de pipetas de gas para que un millón de familias dejen de cocinar con leña.

para que un millón de familias dejen de cocinar con leña. Corrupción: propone eliminar los cargos a personas con antecedentes de corrupción y auditorías forenses inmediatas a entidades intervenidas. Además, quiere impulsar el blockchain y la inteligencia artificial para que la contratación pública sea totalmente visible y trazable en tiempo real.

Por otro lado, la candidata sostiene que "primero se aprieta el Estado, no la gente" y busca reducir la burocracia en un 25%, bajar impuestos a las empresas para fomentar la inversión y defender la seguridad jurídica de los contratos. Además, a nivel educacional, impulsa una idea más liberal con la propuesta de "bonos educativos", es decir, vouchers para que las familias elijan entre colegios públicos o privados.

Colombia a nivel internacional: las propuestas de Valencia

Al igual que otros candidatos de derecha, Paloma Valencia propone integrar a Colombia en el Escudo de las Américas, el proyecto del presidente Donald Trump que asegura combatir el narcotráfico con apoyo tecnológico y entrenamiento de Estados Unidos.

A pesar de proponer la cooperación estadounidense en materia de seguridad, la candidata enfatiza que la Fuerza Pública colombiana "mantendrá la autonomía operativa total y el mando soberano" en la lucha contra el crimen transnacional.

Valencia busca refinanciar la deuda pública con créditos de organismos multilaterales o del gobierno de Estados Unidos.

En la línea internacional, también busca impulsar a Colombia como un aliado fundamental en la futura reconstrucción de Venezuela.

Respecto a la relación con China, Valencia plantea buscar la libre competencia y el beneficio mutuo en infraestructura y comercio. El plan incluye una evaluación rigurosa del acuerdo de la "Franja y la Ruta" para asegurar que los productos colombianos tengan acceso real y que las licitaciones sean transparentes.