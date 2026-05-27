El estudiante que humilló a Feinmann ahora atendió a Adorni en vivo: "La cascada…”

Continúa el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini plantearon en asambleas tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión se dió este martes luego de una serie de debates internos en los que participaron decenas de alumnos, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este marco, durante una transmisión en vivo de A24, el periodista Eduardo Feimann protagonizó un tenso cruce con el Presidente del centro de estudiantes de la institución, Francisco Pitrola. Asimismo, cuando el periodista le aseguró: “Tomar un colegio es un delito”. Francisco contestó: “¿El presidente no cumpliendo La Ley de Financiamiento Universitario no está cometiendo un delito también?”.

Este fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y el Presidente del centro de estudiantes estuvo en varios medios brindando su mirada respecto a la situación. En radio 10, el periodista Pablo Duggan lo invitó a su programa radial y el jóven expresó: “Queremos que los impuestos vayan a la educación pública y no a la cascada de Adorni y no bajar las retenciones porque al fin y al cabo menos recaudación se traslade en menos dinero para el estado y se puede entender así”.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario continúa

En consecuencia al debate por fondos entre el Gobierno y las universidades, la UBA organizó una jornada de clases públicas que tuvo lugar frente al Palacio de Tribunales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Asimismo, los profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), entre otras, armaron aulas transitorias en la plaza para dictar clases públicas de ciencias exactas, naturales y sociales.

Esta medida se tomó luego de que el Gobierno se negará a cumplir la ley, incluso en estas circunstancias, el caso escaló al máximo tribunal de la Nación. Es por eso que la comunidad universitaria, luego de cuatro marchas federales, llevó la protesta al Palacio de Justicia.