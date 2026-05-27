Quiénes son los 26 jugadores que ganaron el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina

La Selección Argentina llegó a la cima del mundo en Qatar 2022.

Hay fechas que trascienden el calendario y se convierten en patrimonio emocional colectivo. El 18 de diciembre de 2022 fue una de ellas. La Selección argentina derrotó a Francia por 4-2 en la definición por penales luego de un 3-3 en una de las mejores finales en la historia de los Mundiales.

Aquella tarde en Qatar no significó solamente la consagración de Lionel Messi con el único título que faltaba en su carrera. También marcó el cierre de un proceso encabezado por Lionel Scaloni que transformó una Selección cuestionada en un equipo sólido, competitivo y con una identidad que recuperó algo que el fútbol argentino siempre consideró propio: la sensación de pertenencia.

El dato que explica la fuerza del plantel campeón

Más allá de las figuras, hubo un detalle que reflejó la profundidad del equipo argentino. Scaloni utilizó a 24 de los 26 jugadores convocados durante el torneo. Solamente los dos arqueros suplentes no sumaron minutos.

El dato no es menor. Históricamente, los campeones del mundo suelen apoyarse en una estructura reducida de futbolistas. En Qatar ocurrió algo distinto: casi todos tuvieron participación activa y fueron protagonistas en distintos momentos decisivos.

Desde el ingreso de Enzo Fernández para cambiar el mediocampo hasta la aparición de Julián Álvarez como una de las revelaciones del Mundial, el entrenador encontró respuestas en prácticamente todas las variantes disponibles.

Lionel Scaloni.

Los 26 jugadores que ganaron el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez.

Franco Armani.

Gerónimo Rulli.

Defensores

Nahuel Molina.

Gonzalo Montiel.

Cristian Romero.

Germán Pezzella.

Nicolás Otamendi.

Lisandro Martínez.

Marcos Acuña.

Nicolás Tagliafico.

Juan Foyth.

Mediocampistas

Rodrigo De Paul.

Leandro Paredes.

Alexis Mac Allister.

Guido Rodríguez.

Alejandro Gómez.

Enzo Fernández.

Exequiel Palacios.

Thiago Almada.

Delanteros

Lionel Messi.

Ángel Di María.

Lautaro Martínez.

Paulo Dybala.

Ángel Correa.

De la "Scaloneta" al fenómeno cultural argentino

La consagración de Qatar dejó de ser hace tiempo un episodio estrictamente deportivo. El equipo campeón se convirtió en un fenómeno social y cultural que atravesó generaciones y fronteras.

Las imágenes de millones de personas en las calles, los cánticos que surgieron de manera espontánea y la construcción de una narrativa alrededor de la llamada Scaloneta transformaron aquella Copa del Mundo en algo más amplio que un campeonato ganado. Como ocurrió con México 1986 y la generación de Diego Maradona, Qatar 2022 pasó a formar parte de esos momentos capaces de ordenar recuerdos y marcar una época.