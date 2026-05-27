La burla de Max Verstappen por la fallida estrategia de McLaren en el GP de Canadá: “Gran decisión”

Verstappen se burló del burdo error de McLaren.

Uno de los errores más graves que se ha visto este fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve ha sido la decisión de McLaren de salir con neumáticos intermedios de lluvia para la largada del GP de Canadá de la Fórmula 1. La leve llovizna que hubo antes de la carrera hizo que los estrategas del equipo inglés opten por salir con los compuestos para piso mojado, algo que terminó por arruinar la carrera tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri.

De hecho, ambos pilotos tuvieron que ingresar a cambiar las gomas después de solo un par de vueltas, algo que los envió al fondo del pelotón y les dio oportunidades a otros de los competidores para ganar posiciones. Uno de los favorecidos por el error de cálculos de la escudería británica fue Max Verstappen, quien obtuvo su primer podio de la temporada al culminar en el tercer lugar con un RB22 que cada vez comienza a mostrar un mejor rendimiento.

Justamente sobre el error del equipo papaya habló el piloto neerlandés, que se burló de sus rivales en medio de su agradecimiento por haber recibido ese regalo en el inicio de la carrera. “Fue una gran decisión. Yo pensé: '¡gracias!'”, afirmó Verstappen en declaraciones rescatadas por Motorsport. No obstante, el as de Red Bull reconoció que hubo otros factores que le permitieron terminar entre los tres mejores del fin de semana.

“Estoy un poco sorprendido de estar en el podio. Pero también hay que tener en cuenta el abandono de George y que McLaren arruinó la estrategia”, continuó el tetracampeón del mundo en referencia al abandono de Russell en la vuelta 30 cuando peleaba el liderato con Andrea Kimi Antonelli. Y es que el británico fundió el motor del Mercedes en plena lucha con su compañero de equipo, que obtuvo su cuarta victoria al hilo en la temporada.

En relación con esto, el joven italiano también se refirió al momento de incertidumbre que hubo antes de la largada con la llovizna, pero mostró un mejor criterio que los ingenieros de McLaren. “Se veía que la pista empezaba a mojarse un poco, pero sabíamos, o al menos estábamos bastante seguros, de que no iba a durar mucho y de que se podía aguantar”, afirmó Antonelli.

El neerlandés firmó su primer podio de la temporada.

McLaren, el gran perdedor del GP de Canadá

El error de cálculo de los ingenieros de McLaren marcó el inicio de una carrera desastrosa para el equipo papaya, que se quedó sin puntos este domingo en Montreal. Y es que por fuera de las posiciones perdidas por la mala estrategia, Lando Norris debió abandonar después de romper la caja de cambios en la vuelta 40, mientras que Oscar Piastri chocó a Alex Albon en la primera parte de la carrera y recibió una penalización de diez segundos que terminó de dinamitar sus chances de sumar en Canadá.