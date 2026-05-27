Tribunal antimonopolio chileno avanza en demanda de canales de TV contra Google

FOTO DE ARCHIVO: Pequeñas figuras de juguete delante del logotipo de Google en esta ilustración

El Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) de ‌Chile dio ‌curso a la demanda de canales locales de televisión contra Google y su matriz Alphabet por abuso de posición dominante, de acuerdo ​a documentos ⁠publicados en el expediente ‌de la causa.

La corte ⁠decidió esta semana ⁠unificar las demandas presentadas individualmente a fines de abril por ⁠la estatal Televisión Nacional ​y las privadas ‌Megamedia, Canal 13, ‌Chilevisión y TV+.

En la ⁠resolución que da curso a la demanda, el TDLC explicó que las causas ​se ‌dirigen en contra de los mismos demandados, "les imputan la ejecución de las mismas conductas y ⁠comparten el mismo objeto pedido".

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Los demandantes pidieron que se "sancione y ordene el cese de las conductas abusivas desarrolladas por Google en los mercados derivados ‌del mercado de motores de búsqueda generales", según el expediente.

"Google se ha convertido en un actor monopólico en el ‌mercado de motores de búsqueda generales, gracias a una amalgama ‌de innovaciones ⁠y prácticas exclusorias", agregó.

Google en Chile no ​respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters