Andreas Brehme, de la gloria con Alemania frente a Argentina a una vida dolorosa de bancarrota

Andreas Brehme, verdugo de la Selección Argentina en Italia 90, pasó de la gloria mundial a una dura crisis económica antes de fallecer en 2024.

El nombre de Andreas Brehme quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol argentino, por ser el autor del polémico penal que le dio a Alemania la final del Mundial de Italia 1990 ante la Selección Argentina de Diego Maradona. Sin embargo, detrás de aquella imagen eterna del verdugo albiceleste hubo una historia mucho más compleja: tras tocar la cima del fútbol mundial, atravesó una profunda crisis económica, perdió gran parte de su fortuna y falleció en 2024 a los 63 años.

El 8 de julio de 1990 sigue siendo una fecha imborrable para millones de argentinos. Aquella final del Mundial de Italia quedó atravesada por la bronca, la polémica y el dolor. Los silbidos del público italiano a Maradona en Roma, las expulsiones de Pedro Monzón y Gustavo Dezotti, el penal no sancionado a Gabriel Calderón y, sobre todo, por el penal sancionado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal sobre Roberto Sensini.

A pocos minutos del cierre, Brehme tomó la pelota y ejecutó el remate que cambió la historia. Lo hizo con una tranquilidad absoluta y utilizando su pierna derecha, considerada la menos hábil. Sergio Goycochea adivinó el palo, pero no alcanzó. Alemania ganó 1-0 y levantó su tercera Copa del Mundo.

Años después, el propio exlateral recordó aquel momento como el punto máximo de su carrera. “Cuando sos chico soñás con jugar una final del Mundial y mucho más con ganarla”, explicó en una entrevista con Infobae. También reconoció que aquella definición tenía una carga emocional especial después de haber perdido contra la Argentina en México 1986.

La charla con Goycochea y la confesión sobre el penal

Más de 30 años después de la final de Italia 90, Brehme y Goycochea volvieron a encontrarse en una transmisión en vivo por Instagram. El diálogo mezcló nostalgia, bromas y recuerdos de una de las definiciones más polémicas de los Mundiales. “Qué lindo verte… aunque no tanto como en aquella final”, bromeó el exarquero argentino. Del otro lado, el alemán lamentó la muerte de Maradona, con quien mantenía una relación cercana.

En medio de la conversación, "Goyco" le preguntó si había sentido miedo antes de patear aquel penal decisivo. Brehme primero respondió que no, aunque enseguida admitió entre risas: “Bueno… un poquito sí”. Pero lo llamativo fue su sincericidio sobre el penal de Sensini: “Fue una barrida correcta, pero es peligroso hacerla en el área”. La charla rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del fútbol argentino y alemán, que volvieron a revivir una de las historias más fuertes de la Copa del Mundo.

El penal de Brehme ante Argentina, en la final del Mundial de Italia 90'.

El alemán que brilló en Bayern Munich e Inter

Más allá de aquella final, Brehme fue uno de los grandes laterales de su época. Nacido en Hamburgo, inició su carrera profesional en el Barmbek-Uhlenhorst antes de dar el salto al Kaiserslautern, club en el que empezó a construir su nombre.

Su gran explosión llegó en el Bayern Munich, donde se convirtió en una pieza fundamental gracias a una característica poco habitual: manejaba ambas piernas con la misma precisión. Esa virtud le permitía ejecutar tiros libres, penales y centros desde cualquier sector de la cancha.

En 1988 emigró al Inter de Milán y formó parte de uno de los equipos más fuertes del fútbol italiano junto a Jürgen Klinsmann y Lothar Matthäus. Allí ganó la Serie A, la Supercopa italiana y la Copa UEFA. Más adelante tuvo un breve paso por el Zaragoza de España antes de regresar al Kaiserslautern, donde cerró su carrera en 1998 levantando otra Bundesliga.

Además del Mundial de 1990, también integró el seleccionado alemán campeón de la Eurocopa 1996, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes de la historia de su país.

La dura caída económica de Brehme

Aunque fue campeón del mundo y una leyenda del fútbol alemán, la vida de Brehme cambió drásticamente después del retiro. En 2014, medios europeos revelaron que atravesaba una situación económica desesperante y que mantenía deudas millonarias con el fisco alemán.

Según trascendió en aquel momento, había perdido prácticamente toda la fortuna que había construido durante su carrera. Incluso llegó a hipotecar su vivienda y tomar préstamos privados para intentar salir adelante.

La situación fue tan delicada que el exfutbolista Oliver Straube le ofreció trabajo en una empresa de limpieza de canalizaciones. Allí debía realizar tareas de mantenimiento y limpieza de sanitarios.

“Así entenderá cómo es la vida real”, declaró Straube públicamente en aquel entonces. La noticia generó un fuerte impacto en Alemania y abrió un debate sobre la situación económica de muchos exfutbolistas después del retiro.

El pedido de ayuda de Beckenbauer y su muerte en 2024

Brehme junto a Franz Beckenbauer y Lothar Matthäus.

La crisis de Brehme movilizó incluso a Franz Beckenbauer, histórico entrenador de Alemania en Italia 90 y considerado la máxima leyenda del fútbol alemán y entre los grandes de la historia. “Tenemos la responsabilidad de ayudarlo. Andreas hizo muchísimo por el fútbol alemán”, expresó públicamente Beckenbauer, quien propuso crear un fondo de asistencia para exjugadores que atravesaran situaciones críticas.

Con el paso de los años, Brehme se mantuvo ligado al fútbol en distintos roles menores. Trabajó como asistente técnico y también como cazatalentos, aunque nunca volvió a ocupar un lugar central dentro de la élite europea. Finalmente, el exlateral falleció en febrero de 2024 a los 63 años producto de un paro cardíaco. Su muerte generó conmoción en Alemania y también en Argentina, donde su nombre sigue inevitablemente asociado a una de las derrotas más dolorosas de la Selección Argentina en la historia de los Mundiales.