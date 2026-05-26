Zee Entertainment, en conversaciones con FIFA sobre derechos de transmisión del Mundial en la India

FOTO ARCHIVO-La gente mira una réplica del trofeo de la Copa del Mundo mientras visitan la exposición "Álbum Épico" en Ciudad de México

​La empresa Zee Entertainment dijo el martes que está ‌en conversaciones ‌con la FIFA para transmitir en streaming y por televisión el Mundial en la India.

• El comunicado, que no dio detalles financieros, se conoce ​mientras las ⁠negociaciones entre una empresa ‌conjunta de Reliance y ⁠Disney y el ⁠organismo rector del fútbol se encuentran en un punto muerto, a ⁠pocas semanas del inicio del ​torneo, el 11 ‌de junio.

• La FIFA, ‌que inicialmente había solicitado 100 ⁠millones de dólares por los derechos de retransmisión de los Mundiales 2026 y ​2030 ‌en la India, pedía en última instancia no menos de unos 60 millones de dólares, reportó Reuters.

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• ⁠La cantidad esperada sigue superando con creces los 20 millones de dólares ofrecidos por Reliance-Disney, liderada por Reliance, del multimillonario Mukesh Ambani.

• Sony también mantuvo ‌conversaciones, pero decidió no presentar una oferta por los derechos de la FIFA para la India.

• Zee Entertainment reveló sus conversaciones ‌con la FIFA como parte del lanzamiento de Unite8 Sports, una ‌cartera ⁠dedicada a canales deportivos para reforzar su oferta ​deportiva a los consumidores.

Con información de Reuters