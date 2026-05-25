Fin de semana largo: mayor movimiento de turistas pero gastos acotados

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que el fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo estuvo atravesado por celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas en distintos puntos del país. Además, remarcó que se trató del tercer fin de semana largo con mayor movimiento turístico de los cinco registrados en lo que va del año. Sin embargo, lo que se redujo es el gasto.

Aunque el descanso fue más breve que el del mismo feriado en 2023 —cuando tuvo cuatro días en lugar de tres— la cantidad de viajeros aumentó un 9,1% respecto de aquel período.

Según el relevamiento difundido por CAME, la estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto diario por turista se ubicó en $ 112.385. Esto representa un incremento real del 18% frente a 2023, impulsado en parte por el aumento de los costos de transporte.

El gasto total alcanzó los $339.880 millones, cifra que quedó un 9,9% por debajo de la registrada en el último antecedente comparable. Desde la entidad explicaron que esa diferencia estuvo vinculada principalmente a la menor duración del feriado.

Fiestas, recitales y deportes impulsaron el movimiento

El informe destacó que, además de los destinos turísticos tradicionales, gran parte de la actividad estuvo motorizada por festivales, celebraciones populares, eventos deportivos y propuestas culturales.

Entre los casos más destacados apareció Córdoba, donde la ocupación hotelera en la capital alcanzó el 92%, impulsada por la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano, además de recitales y festivales masivos.

También sobresalió Santa Fe, que recibió unos 83.000 visitantes y generó un impacto económico de $19.000 millones gracias a espectáculos de Abel Pintos, Ciro y los Persas y encuentros correspondientes a la Copa Argentina.

En tanto, Buenos Aires celebró los 90 años del Obelisco con shows de mapping y una agenda cultural especial, alcanzando una ocupación hotelera cercana al 70%.

Crecen las escapadas cortas

El estudio también detectó una consolidación de las escapadas breves y del turismo interno. Las búsquedas para viajar dentro del país crecieron un 47% frente al mes anterior, mientras que el interés por destinos internacionales mostró una baja, asociada a la búsqueda de alternativas más económicas y cercanas.

Las condiciones climáticas —con temperaturas frescas pero estables— favorecieron especialmente a los destinos naturales. Lugares como Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Esteros del Iberá y Valles Calchaquíes mantuvieron una actividad sostenida durante todo el feriado.

Con estos números, ya son más de 9,3 millones los turistas que viajaron en los cinco fines de semana largos acumulados del año, con un gasto total superior a $2,6 billones. Comparado con los mismos períodos de 2025, la cantidad de viajeros creció 27,7% y el gasto aumentó 45,9%.

El informe también resaltó el desempeño de Aerolíneas Argentinas, que transportó más de 147.000 pasajeros durante el fin de semana largo, de los cuales más de 115.000 realizaron vuelos de cabotaje. El viernes 22 de mayo fue el día de mayor movimiento, con más de 33.000 reservas emitidas en una sola jornada.