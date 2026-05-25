Antonelli considera que Ferrari supone una gran amenaza para su racha de victorias

Los aficionados italianos a la Fórmula 1 podrían tener sentimientos encontrados de cara a la próxima carrera en Mónaco, ya que Kimi Antonelli dijo que Ferrari es la favorita para poner fin a su racha de victorias.
El piloto italiano de 19 años celebró una impresionante cuarta victoria consecutiva con Mercedes en el Gran Premio de Canadá del domingo, lo que le ha permitido situarse 43 puntos por delante de su compañero de equipo George Russell en lo más alto de la clasificación.
Ferrari no gana una carrera desde octubre de 2024, pero el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton terminó segundo en Montreal.
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Mónaco es la carrera de casa para el compañero de equipo del británico, Charles Leclerc, nacido allí y ganador en 2024, y un circuito urbano sinuoso donde la velocidad punta y la potencia del motor no son tan determinantes.
"Creo que Ferrari va a ser el equipo a batir en Mónaco y va a ser muy interesante ver cómo nos va allí", declaró Antonelli a la cadena Sky Sports en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
"Sin duda, Ferrari es la favorita porque, además, con ese alerón que llevan en la parte trasera, les proporciona mucha carga aerodinámica a bajas velocidades".
Mercedes ha ganado los cinco grandes premios disputados hasta ahora este año, y dos de los tres sprints.
El segundo puesto fue el mejor resultado de Hamilton, aparte de una victoria en un sprint, desde que se incorporó a Ferrari procedente de Mercedes en enero del año pasado, y también su segundo podio de la temporada.
Leclerc también ha conseguido dos terceros puestos, en Australia y Japón, y Ferrari ha ascendido al segundo puesto en la clasificación de constructores, a 72 puntos de Mercedes.
Hamilton ha ganado tres veces en Mónaco, la última con Mercedes en 2019. Lando Norris, de McLaren, actual campeón del mundo, se impuso el año pasado.
(Escrito por Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)