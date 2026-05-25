Emocionado Wawrinka se despide de su último Abierto de Francia con derrota ante De Jong

El suizo Stan Wawrinka saluda al público tras perder su partido de primera ronda contra el neerlandés Jesper de Jong en el Abierto de Francia

​El suizo Stan Wawrinka disputó el lunes su último partido en Roland Garros, al caer por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 con el neerlandés Jesper de ‌Jong, antes de abandonar el ‌torneo entre una ovación de pie y un fuerte aplauso que reflejan el cariño que sigue despertando el campeón de 2015.

El jugador de 41 años, que logró su primer gran éxito en un Grand Slam al ganar el título del Abierto de Australia en 2014, antes de sumar trofeos en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos en los años siguientes, tiene previsto poner fin a su carrera a finales ​de esta temporada.

Deleitó a ⁠los aficionados con su trayectoria hasta la tercera ronda de Melbourne a principios de ‌año, pero no hubo una despedida prolongada en París después de ⁠que el "lucky loser" De Jong se anotó con ⁠facilidad el primer set y mantuvo la calma para acabar imponiéndose tras un tropiezo a mitad del partido.

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"Gracias a todos. Es duro, no quiero despedirme de ustedes aquí", dijo ⁠Wawrinka, antes de dar las gracias a la directora del torneo, Amelie Mauresmo, ​y al presidente de la Federación Francesa de Tenis, ‌Gilles Moretton.

"Es gracias a torneos como este que ‌soñé con convertirme en tenista. Crecí con el objetivo de competir aquí algún ⁠día", afirmó. "Ha sido una experiencia increíble poder compartir este momento aquí en la pista. Enhorabuena a Jesper por el partido".

Los aficionados en la pista Simonne Mathieu corearon el nombre de Wawrinka y vitorearon cada vez que lanzaba golpes ganadores, y estallaron en ​júbilo cuando el ‌suizo igualó el partido a un set, pero De Jong pronto volvió a tomar la iniciativa.

El número 106 del mundo se llevó el tercer set tras un reñido intercambio inicial y asestó el golpe definitivo en una reñida cuarta manga.

Tras la proyección de un breve video homenaje en la ⁠pantalla gigante, un emocionado Wawrinka agradeció a los aficionados por hacer especial su última aparición en París: "Tres horas de emoción, tres horas de batalla gracias a ustedes, gracias al apoyo que me han dado todos estos años".

"Quería seguir adelante, llegar lo más lejos posible hasta los 41 años para vivir emociones como las de hoy. He tenido la suerte de vivirlas durante mucho tiempo. Nunca quieres decir adiós cuando te apasiona algo", señaló.

"Sé que es el ‌final. Lo he dado todo por este deporte y sé que es la decisión correcta (...) Por desgracia, este ha sido mi último partido en Roland Garros", destacó.

Poco después tuvo lugar un segundo homenaje, en el que Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Gael Monfils celebraron la carrera de Wawrinka.

En otros partidos destacados de la ‌jornada, el australiano Álex de Miñaur se impuso por 6-4, 6-4 y 6-2 al británico Toby Samuel; Frances Tiafoe ganó el duelo entre estadounidenses con Eliot Spizzirri por 6-3, 6-7 (5), 6-4 y ‌6-3; mientras que el ⁠francés Ugo Humbert venció a su compatriota Adrian Mannarino por 6-3, 6-4 y 6-3.

Los españoles Pablo Carreño Busta y Rafael Jódar ganaron en sets corridos ​sus respectivos compromisos con el checo Jiri Lehecka y el estadounidense Aleksandar Kovacevic, mientras que los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli hicieron lo propio ante los estadounidenses Jenson Brooksby y Emilio Nava.

(Reporte adicional de Vincent Daheron; editado en español por Carlos Serrano)