Ideas en negocios: Formosa lanzó un diplomado para fortalecer emprendimientos y proyectos productivos

La Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE), en conjunto con la Escuela de Ejecutivos de Córdoba, anunció la apertura de inscripciones para el Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos, una propuesta académica destinada a fortalecer capacidades de gestión y acompañar el crecimiento de proyectos productivos y comerciales en la provincia.

La iniciativa está dirigida a emprendedores, comerciantes y personas que se encuentren en pleno desarrollo de sus ideas de negocio y necesiten incorporar herramientas concretas para ordenar, planificar y consolidar sus actividades en un contexto económico cada vez más competitivo.

Desde ADE señalaron que el objetivo principal del diplomado es brindar conocimientos prácticos y aplicables para mejorar la organización interna de los emprendimientos, optimizar la administración de recursos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

Formación orientada a profesionalizar proyectos

La capacitación será dictada por especialistas de la Escuela de Ejecutivos de Córdoba y contará con modalidad online en vivo, seguimiento académico permanente y certificación conjunta entre ambas instituciones. El programa estará dividido en tres módulos formativos e incluirá contenidos vinculados al análisis y viabilidad de emprendimientos, gestión económico-financiera, planificación comercial, control de negocios, ventas y organización empresarial.

Según explicaron desde la organización, la propuesta apunta a acompañar a quienes entienden que actualmente emprender requiere mucho más que intuición o esfuerzo individual y demanda herramientas de planificación, análisis y capacidad de adaptación. En ese sentido, el diplomado busca contribuir a que los participantes puedan mejorar la rentabilidad de sus proyectos, comprender mejor sus costos y desarrollar estrategias de crecimiento sostenibles.

Modalidad e inscripción

El próximo martes 23 de junio comenzará el Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos, cuyas clases se dictarán de 18 a 20 horas bajo una modalidad virtual en vivo. Además de los encuentros sincrónicos, los participantes contarán con acceso a una plataforma digital de contenidos específicos y recibirán acompañamiento académico continuo durante todo el trayecto formativo.

Desde la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) de Formosa recalcaron que los cupos para participar de esta capacitación son limitados, por lo que la inscripción anticipada ya se encuentra habilitada. Quienes deseen asegurar su lugar pueden realizar el registro correspondiente al completar el formulario de inscripción digital.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, las vías de contacto disponibles incluyen mensajería de WhatsApp al número 3704-32-9154 y correo electrónico a la dirección adeformosa.capacitacion@gmail.com. Asimismo, los interesados pueden acercarse de manera presencial a las oficinas de la ADE, situadas en la intersección de la Avenida Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” y Brandsen, en la ciudad de Formosa.