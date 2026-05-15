Formosa lanzó un programa de inclusión tecnológica para reducir la brecha digital y ampliar el acceso a herramientas gratuitas

La provincia de Formosa puso en marcha una nueva estrategia de inclusión tecnológica orientada a ampliar el acceso gratuito a herramientas digitales y conocimientos vinculados a las nuevas demandas laborales. La iniciativa apunta a fortalecer capacidades vinculadas a la economía del conocimiento, la innovación y las industrias creativas.

A través del Centro de Inclusión Digital Eva Perón (CID), comenzó oficialmente el Programa de Capacitación Tecnológica y Alfabetización Digital, una propuesta destinada a jóvenes, trabajadores, estudiantes y emprendedores de distintos puntos del territorio provincial. Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo central es reducir la brecha digital y generar igualdad de oportunidades mediante el acceso a capacitaciones gratuitas en herramientas consideradas estratégicas para el presente y el futuro productivo.

Durante el lanzamiento del programa, en un escenario donde las habilidades tecnológicas ganan cada vez más peso dentro del mundo educativo y laboral, se remarcó que la alfabetización digital dejó de ser un complemento para transformarse en una necesidad concreta en ámbitos como el trabajo, la educación y el desarrollo profesional.

Formación en IA, contenidos digitales y diseño 3D

El Centro de Inclusión Digital (CID) puo en marcha cuatro trayectos formativos centrados en tecnologías de vanguardia: Introducción al Diseño e Impresión 3D, Creadores de Contenido Digital, e Inteligencia Artificial aplicada tanto al ámbito académico-laboral como a la producción de cortometrajes. Estas capacitaciones están diseñadas específicamente para democratizar el acceso a la innovación tecnológica y acercar herramientas de última generación a sectores de la comunidad más rezagados.

Más allá de la transferencia de conocimientos técnicos, el programa tiene como objetivo potenciar las habilidades creativas y productivas necesarias para desenvolverse con éxito en el ecosistema digital actual. Al promover el dominio de estas nuevas competencias, la iniciativa busca fortalecer el emprendedurismo local y generar oportunidades laborales concretas, además de impulsar un desarrollo económico más inclusivo y adaptado a las demandas tecnológicas del presente.

Una política pública orientada a la inclusión digital

La propuesta se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura y Educación y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, junto con organismos públicos e instituciones privadas que colaboran en la validación académica y el acompañamiento técnico de los trayectos formativos.

Según se explicó oficialmente, esta articulación permite vincular los contenidos de las capacitaciones con necesidades reales del entramado socioproductivo provincial y con los cambios que atraviesa actualmente el mercado laboral. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron además que la iniciativa forma parte de una política más amplia vinculada al acceso igualitario a la tecnología y al conocimiento.

En ese sentido, recordaron que la reforma constitucional provincial de 2025 incorporó los llamados Derechos de Cuarta Generación, que reconocen el acceso a la conectividad, las tecnologías y la inclusión digital como derechos fundamentales.

Amplia convocatoria y continuidad durante todo el año

La propuesta tuvo una importante respuesta en su etapa inicial, y alcanzó más de 250 personas inscriptas en las primeras capacitaciones. Desde el CID señalaron que el programa continuará desarrollándose durante todo el año con nuevas propuestas de formación tecnológica gratuita, además de buscar ampliar el alcance territorial y fortalecer el acceso al conocimiento digital en distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa representa además una apuesta provincial a la construcción de un modelo de desarrollo basado en la innovación, la capacitación y la generación de herramientas que permitan afrontar los desafíos tecnológicos y productivos de los próximos años.