Qué es de la vida de Maypi Delgado, ex participante de Gran Hermano: así está hoy y el drama económico que vive

Maypi Delgado alcanzó la popularidad tras su participación en Gran Hermano 2015 y luego continuó su carrera como modelo e influencer.

Maypi Delgado volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir una difícil noticia vinculada a su presente laboral. La ex participante de Gran Hermano 2015 atraviesa un complejo momento económico relacionado con sus emprendimientos de indumentaria, mientras continúa instalada en Mar del Plata y enfocada en su vida familiar y profesional.

El paso de Maypi Delgado por Gran Hermano y su salto a la fama

La figura de Maypi Delgado se hizo conocida a nivel nacional tras participar en la edición 2015 de Gran Hermano. Durante su estadía en la casa, logró destacarse por su personalidad extrovertida, sus romances y los conflictos que protagonizó dentro del reality.

Su participación le permitió ganar popularidad y abrirse camino en los medios de comunicación. Luego de abandonar el programa, continuó trabajando como modelo y formó parte de distintas producciones fotográficas, además de asistir a programas de espectáculos y eventos vinculados al mundo de la televisión.

Con el correr de los años, también decidió apostar por proyectos personales y emprendimientos comerciales relacionados con la moda, una actividad en la que buscó consolidarse fuera del ambiente televisivo.

La vida actual de Maypi Delgado en Mar del Plata

Lejos del ritmo mediático constante de Buenos Aires, Maypi Delgado eligió instalarse nuevamente en Mar del Plata, su ciudad natal. Allí comenzó una nueva etapa personal marcada por la maternidad y por distintos proyectos laborales independientes.

En ese contexto, mantuvo una relación con Matías Ricciardelli, padre de su hija India. Sin embargo, la modelo confirmó la separación cuando aún estaba embarazada. En aquel momento explicó que ambos no compartían el mismo proyecto de familia, motivo por el cual decidieron continuar por caminos distintos.

Desde entonces, la ex GH suele compartir parte de su día a día en redes sociales, donde mantiene una comunidad activa que sigue de cerca sus actividades, trabajos y reflexiones personales.

El drama económico que atraviesa Maypi Delgado

En las últimas horas, Maypi Delgado sorprendió a sus seguidores al comunicar el cierre de sus marcas de indumentaria, una decisión que vinculó directamente con la crisis que afecta al sector textil y a los costos de producción.

A través de un video difundido en redes sociales, la influencer explicó las dificultades económicas que enfrenta para continuar fabricando prendas de manera independiente.

“Cierro mis marcas, sí. La realidad es que no me está sirviendo seguir fabricando como lo hice siempre porque yo no revendía, fabricaba”, expresó visiblemente afectada.

La ex GH se instaló nuevamente en Mar del Plata, donde combina la maternidad con distintos proyectos personales y laborales.

Luego profundizó sobre los problemas que complicaron la continuidad de sus emprendimientos: “Y la verdad es algo que hoy no sirve, por lo menos a mí. En este país me sale más caro fabricar que vender”.

La ex participante de Gran Hermano también reveló que el contexto económico impactó directamente en las ventas y en la posibilidad de sostener los costos de producción.

“No termino pudiendo vender después de que lo fabriqué, o sea, el público no compra al precio que yo lo tengo que vender”, sostuvo.

Qué pasará con los emprendimientos de Maypi Delgado

A pesar del cierre de sus marcas de ropa, Maypi Delgado adelantó que no se alejará por completo del mundo emprendedor. Según explicó, su proyecto MiniMay continuará con nuevas propuestas que dará a conocer próximamente.

Mientras tanto, anunció una liquidación total del stock disponible a través de una feria especial. “Así que por eso cierro mis marcas por ahora. En MiniMay se va a venir algo nuevo bueno que ya les contaré pero estamos vendiendo todo al costo en la feria Maypi”, cerró.

La noticia generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque refleja las dificultades que atraviesan muchos pequeños emprendedores vinculados a la industria textil en Argentina.