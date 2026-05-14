Reino Unido investiga a Microsoft por su posición dominante en el software empresarial

Imagen de archivo del logo de Microsoft en las oficinas de la firma en Issy-les-Moulineaux, cerca de París, Francia.

Reino Unido investigará el dominio de Microsoft en el software empresarial haciendo uso de sus competencias ‌para supervisar a las ‌grandes empresas tecnológicas, según anunció el jueves su autoridad antimonopolio, lo que podría dar lugar a intervenciones específicas destinadas a fomentar la competencia.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) afirmó que su investigación sobre el "estatus de mercado estratégico", la cuarta en ​virtud de las ⁠competencias otorgadas el año pasado, examinará si la venta ‌conjunta de Windows, Word, Excel, Teams, Copilot ⁠y otros productos es anticompetitiva.

Un ⁠portavoz de Microsoft dijo que la firma estadounidense está "comprometida a colaborar de forma rápida y constructiva con la CMA para ⁠facilitar su revisión del mercado del software empresarial". ​La designación de "estatus de mercado estratégico", ‌que no implica la existencia ‌de irregularidades, también permitirá a la CMA intervenir en ⁠el mercado de la nube.

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La presidenta ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell, afirmó que el software empresarial es una piedra angular de la economía británica, con ​cientos de ‌miles de clientes que dependen de los sistemas de Microsoft.

"Nuestro objetivo es comprender cómo se están desarrollando estos mercados, la posición de Microsoft en ellos y considerar qué medidas específicas, si las ⁠hubiera, podrían ser necesarias para garantizar que las organizaciones de Reino Unido puedan beneficiarse de la variedad de opciones, la innovación y los precios competitivos", declaró en un comunicado.

Microsoft se enfrenta a investigaciones antimonopolio a nivel mundial, incluso en la Unión Europea y Estados Unidos, que se centran en ‌su software empresarial, la computación en la nube y sus asociaciones en materia de inteligencia artificial. La investigación británica analizará cómo los competidores en IA pudieron integrarse con el software empresarial de Microsoft, según la CMA.

El regulador ya ‌había señalado anteriormente que las posiciones de liderazgo de Amazon y Microsoft en la computación en la nube suscitaban inquietudes, y ‌había destacado a ⁠esta última por sus prácticas de concesión de licencias. Ambas empresas acordaron reducir algunas ​tarifas de la nube en marzo, haciendo lo justo para evitar la amenaza de medidas más severas.

Con información de Reuters