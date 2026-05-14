Entradas para Havok en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en The Roxy

Havok se presenta en Argentina como parte de su gira por Latinoamérica. (Crédito de foto: Havok)

El invierno en Buenos Aires se prepara para recibir una descarga de adrenalina pura. Havok, uno de los estandartes más sólidos del thrash metal contemporáneo, ha confirmado oficialmente su regreso a Latinoamérica para julio de 2026. La noticia ha encendido las alarmas de los fanáticos del género, quienes esperan el reencuentro con la potencia técnica y la velocidad desenfrenada que caracteriza al cuarteto estadounidense de Colorado.

Entradas y fecha de Havok en Argentina

En el marco de una gira regional que recorrerá también escenarios en México, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Chile y Brasil, la cita en suelo argentino será el próximo 10 de julio en The Roxy Live. Las entradas van desde los $75,000 y se pueden adquirir a través del sitio web de AllAccess. El recinto de Palermo, conocido por su atmósfera íntima y vibrante, será el epicentro de un pogo que promete hacer historia en la cartelera metálica del año.

Para esta nueva visita a Buenos Aires, la banda no solo planea repasar los himnos que los catapultaron a la fama. El setlist promete ser un equilibrio entre la agresividad de sus primeros años y su presente. La banda presentará el material de su más reciente álbum de estudio y, fundamentalmente, de su EP: New Eyes.

Havok se presentará en The Roxy. (Crédito de póster: Havok)

Havok: una trayectoria forjada en metal

Liderados por su fundador, vocalista y guitarrista David Sanchez, Havok ha logrado lo que pocos en la "nueva ola" del thrash: consolidar una identidad propia sin perder el respeto por las raíces del género. Desde el lanzamiento de Burn en 2009, la banda no ha dejado de evolucionar, entregando discos fundamentales como el aclamado Time Is Up (2011), el punzante Unnatural Selection (2013) y su álbum de larga duración V (2020).

Con el paso de los años, su propuesta se ha vuelto más compleja y crítica, con una madurez compositiva que combina estructuras técnicas con líricas cargadas de contenido social y político, posicionándose como referentes indiscutibles de la escena internacional.

Su último trabajo marca una nueva etapa en la evolución de la banda, explorando matices que expanden los límites del thrash tradicional sin sacrificar un ápice de la fuerza bruta que los caracteriza.

La cita en The Roxy Live se perfila como un gran evento para quienes buscan autenticidad y energía sobre el escenario. Se espera que la demanda de entradas sea tan vertiginosa como los riffs de esta emblemática banda. El thrash está de vuelta, y Havok viene por todo.