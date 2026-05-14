Quién se fue de Gran Hermano el miércoles 13 de mayo 2026: los dos nuevos participantes eliminados

La gala de eliminación se realizó con voto negativo y dejó a seis participantes en riesgo de abandonar la casa.

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano con una nueva gala cargada de expectativa y una modalidad que dejó a varios jugadores en riesgo. La reciente eliminación de Gran Hermano se definió con voto negativo y terminó con dos participantes fuera del reality de Telefe, en una jornada que redujo aún más la cantidad de concursantes en competencia.

Cómo fue la nueva placa negativa en Gran Hermano

Después de la salida de Daniela “Dani” de Lucía el lunes, los 15 jugadores restantes quedaron automáticamente nominados en una “placa planta”, una dinámica pensada para castigar a quienes tienen menor protagonismo dentro del juego. A diferencia de otras semanas, el público no votó de manera positiva para apoyar a sus favoritos, sino que eligió de forma negativa a los participantes que deseaba eliminar.

La gala del martes ya había comenzado a definir el panorama. En esa instancia fueron salvados, en orden, Manu, Cinzia, La Bomba, Zilli, Luana, Tamara, Emanuel, Danelik y Pincoya. Así, los seis participantes que llegaron comprometidos a la doble gala de este miércoles fueron Zunino, Titi, Lolo, Juanicar, Grecia y Eduardo.

Quiénes fueron los eliminados de Gran Hermano este miércoles 13 de mayo 2026

Con el inicio de la gala en Telefe, el primero en salir de peligro fue Eduardo, quien obtuvo el 9,6% de los votos negativos y aseguró su continuidad dentro de la casa. Más tarde, Titi también logró bajar de placa con el 13,2%.

La definición comenzó a tomar forma cuando Juanicar se convirtió en el tercer salvado de la noche gracias al 16,1% de los votos negativos. De esa manera, la tensión quedó centrada en una final de tres participantes: Grecia Colmenares, Lola “Lolo” Poggio y Zunino.

Finalmente, la producción decidió anunciar primero al segundo participante más votado para generar mayor expectativa en el cierre de la gala. En ese contexto, Grecia Colmenares se transformó en la primera eliminada de la noche.

Minutos después se confirmó la segunda salida: Lola “Lolo” Poggio quedó eliminada de Gran Hermano tras recibir el mayor porcentaje de votos negativos de la definición.

Los porcentajes finales de la eliminación de Gran Hermano

Al revelarse los resultados definitivos de la votación, Telefe confirmó cómo se repartieron los votos entre los tres participantes que quedaron en la instancia decisiva.

Los porcentajes finales fueron los siguientes:

Lola “Lolo” Poggio: 42,2%

Grecia Colmenares: 35,5%

Zunino: 22,3%

De esta manera, Zunino logró continuar una semana más dentro de la competencia, mientras que Grecia y Lolo abandonaron definitivamente la casa más famosa del país.

Grecia Colmenares y Lola “Lolo” Poggio fueron las participantes eliminadas en una noche decisiva para el juego

Cómo quedó la casa tras la doble eliminación

La nueva eliminación de Gran Hermano modificó nuevamente el equilibrio dentro del reality. Luego de la salida de Grecia Colmenares y Lola Poggio, la casa de Gran Hermano Generación Dorada quedó conformada por 13 participantes.

Actualmente, el grupo está integrado por cinco hombres y ocho mujeres, en una etapa del juego donde cada gala comienza a tener un peso determinante de cara a las instancias finales.

Con menos jugadores en competencia y estrategias cada vez más visibles, el reality entra en una fase decisiva donde cualquier error puede convertirse en motivo suficiente para abandonar la casa.