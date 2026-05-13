Agencia alimentaria ONU reduce ayuda alimentaria a Siria y suspende subvenciones al pan por falta de fondos

Trabajadores cargan cajas de ayuda en un camión en una instalación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la zona rural de Damasco.

El Programa ​Mundial de Alimentos anunció el miércoles que había reducido a la mitad la ayuda alimentaria de emergencia en Siria debido a ‌la falta de fondos, ‌y advirtió de que millones de personas seguían en situación de vulnerabilidad a pesar de los indicios de estabilización en algunas zonas del país.

El mayor donante de la agencia de la ONU, Estados Unidos, ha recortado drásticamente su ayuda exterior bajo el mandato del presidente Donald Trump, y otros países también han aplicado o anunciado recortes ​en la ayuda al ⁠desarrollo y la asistencia humanitaria.

El PMA señaló en un comunicado que ‌el número de personas que reciben ayuda alimentaria de ⁠emergencia en Siria se redujo de ⁠1,3 millones a 650.000 en mayo, al tiempo que se redujeron las operaciones en las 14 provincias sirias a solo siete.

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Mientras tanto, 7,2 millones ⁠de personas en Siria siguen en situación de inseguridad alimentaria ​aguda, incluidos 1,6 millones que padecen hambre ‌grave, según el PMA. Muchos hogares ‌ya estaban reduciendo las raciones de comida, consumiendo alimentos menos nutritivos ⁠o saltándose comidas por completo, añadió.

"La reducción de la ayuda del PMA se debe exclusivamente a las limitaciones de financiación, no a una disminución de las necesidades", afirmó en el comunicado Marianne Ward, ​directora del ‌PMA en Siria.

El PMA también suspendió un programa de subsidios para el pan que había apoyado a más de 300 panaderías con harina de trigo enriquecida, lo que ayudaba a proporcionar pan subvencionado a hasta cuatro millones de personas al ⁠día en algunas de las zonas más vulnerables de Siria.

Siria se ha enfrentado a una profunda crisis económica tras más de una década de conflicto que ha devastado las infraestructuras, desplazado a millones de personas y destrozado sus medios de subsistencia. Aunque los combates han remitido en muchas partes del país desde la destitución del expresidente Bashar al-Assad a finales ‌de 2024, las agencias de ayuda afirman que las necesidades humanitarias siguen siendo graves.

El PMA ha declarado que necesita 189 millones de dólares entre junio y noviembre para mantener y restablecer la asistencia dentro de Siria.

Señaló que la escasez de fondos también estaba afectando a los refugiados ‌sirios en los países vecinos.

En Jordania, la agencia suspendió la ayuda alimentaria en efectivo para 135.000 refugiados sirios que viven en comunidades de acogida, al ‌tiempo que mantuvo un ⁠apoyo reducido para unos 85.000 refugiados en los campamentos. En Egipto, se ha reducido la ayuda a 20.000 ​sirios, mientras que muchos hogares de refugiados en el Líbano siguen dependiendo en gran medida de la ayuda.

Con información de Reuters