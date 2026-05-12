Una cámara de seguridad cambió la búsqueda de Analía, la mujer desaparecida en Bariloche:las novedades del caso

La búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el viernes en Bariloche, en las últimas horas sumó un dato clave que reorganizó una parte del operativo de búsqueda. Una cámara de seguridad instalada en un colectivo de la línea 51 la registró el 8 de mayo a las 11.18 viajando hacia el centro de la ciudad.

La información fue confirmada por fuentes vinculadas a la investigación y constituye hasta ahora la primera pista concreta sobre los movimientos de la mujer después de salir de su vivienda, en el barrio Rancho Grande. Las autoridades aún intentan determinar en qué parada descendió del transporte Analía.

La denuncia por averiguación de paradero fue realizada ese mismo viernes alrededor de las 14. Desde entonces, el operativo de búsqueda se está desarrollando de manera diaria entre las 7 de la mañana y las 20, condicionado por las horas de luz y las características geográficas complejas de la zona.

Se amplía el operativo de búsqueda

Con el correr de los días, el despliegue de búsqueda fue creciendo en cantidad de personal y en territorio cubierto. Actualmente participan más de 70 efectivos por turno, bajo la coordinación de la Comisaría 27° y la supervisión de las autoridades de la Unidad Regional III de Río Negro.

Los rastrillajes abarcan distintos puntos estratégicos, como los barrios del oeste barilochense, los sectores céntricos, la costa del lago Nahuel Huapi, la ruta 23 y especialmente el cerro Otto, donde el lunes se concentró una parte importante del operativo.

En la montaña trabajan equipos de Parques Nacionales y personal del grupo COER de la Policía de Río Negro. Además, la zona costera y las inmediaciones del arroyo Casa de Piedra fueron señaladas como áreas sensibles por el Ministerio de Seguridad provincial. Allí intervienen efectivos de la Prefectura Naval Argentina junto a buzos especializados, que inspeccionan márgenes de difícil acceso y sectores de agua.

También colaboran en el operativo amigos, vecinos, integrantes del Club Andino Bariloche, brigadistas del SPLIF, Protección Civil y Bomberos.

Dónde está Analía

La Policía solicitó a la empresa de transporte Mi Bus las grabaciones de las unidades que circularon durante el horario en que Analía desapareció y la información vinculada al uso de su tarjeta SUBE. En las próximas horas las autoridades esperan recibir esos informes.

Según trascendió Analía se fue sin teléfono celular, sin documentación y con poco abrigo, aunque hasta el momento no se logró establecer qué ropa llevaba puesta. Mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez clara trigueña, ojos castaños y cabello oscuro lacio hasta los hombros.

Gabriel Blondel, un amigo de la familia, explicó que la mujer atravesaba un cuadro depresivo y que ya había ocurrido anteriormente que se ausentara de manera repentina. “Pedimos colaboración a los vecinos. La última información es que salió de Rancho Grande y posiblemente viajó hacia Pioneros. Estamos tratando de encontrar cámaras que la hayan registrado”, señaló a medios locales.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 911, al teléfono de la Comisaría 27° de Bariloche (2944) 442222 o acercarse a cualquier dependencia policial.