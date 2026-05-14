Maravilla Martínez ninguneó a Canelo Álvarez y su historia en el boxeo: "Armada"

Maravilla Martínez ninguneó la carrera de una leyenda del boxeo

Sergio "Maravilla" Martínez volvió a ser noticia en el mundo del boxeo por una picante crítica a Saúl "Canelo" Álvarez, leyenda de México. El dos veces campeón mundial ninguneó y minimizó al tapatío a la hora de analizar el recorrido que tuvo para convertirse en un referente histórico del deporte de los puños y seguir vigente a sus 35 años de edad. Si bien lo destacó entre los mejores, también lanzó un comentario que no pasó inadvertido.

Como suele suceder con varios púgiles en algún momento de su camino al estrellato -o en el ocaso-, a veces los rivales que enfrentan no están a la altura de las circunstancias. Al propio quilmeño le pasó alguna vez e incluso tras su regreso y en su última despedida en el Estadio Luna Park. Pero aún así se descargó contra el nacido en Guadalajara por la misma cuestión, a pesar de lo que logró arriba del ring para hoy ser un ejemplo a seguir para muchos.

Maravilla Martínez destrozó a Canelo Álvarez por su carrera en el boxeo

"Para mucha gente está sobrevalorado y es un grandísimo boxeador. Pero lo que pasó con Canelo es que toda la carrera fue como acomodada", aseveró "Maravilla" Martínez acerca del mexicano en el ciclo The Wild Project. Posteriormente, el protagonista de aquel inolvidable cruce ante Julio César Chávez Jr. explicó sus dichos y agregó que "en el momento justo enfrentó a quienes tenía que enfrentar, en la posición justa que tenía que llegar. Tal rival llegaba y no podía ser un año antes porque lo hubiese perjudicado".

A su vez, el nacido en Quilmes que viene de combatir contra peleadores de otras disciplinas dejó en claro que lo deja afuera de su Top 10 en la historia del boxeo más allá de sus logros y de que "no deja de ser uno de los mejores", según lanzó. Lo cierto es que, el excampeón mundial de la categoría superwelter de manera indiscutida -con los cuatro títulos de las entidades más importantes del deporte de los puños- sigue vigente y actualmente es una figura incluso sin pelear.

La última vez que se subió al cuadrilátero fue contra Terence Crawford, a quien no pudo vencer y perdió todos sus cinturones, pero antes tuvo innumerables peleas importantes que lo forjaron. Floyd Mayweather, Amir Khan, la trilogía con Gennady Golovkin, Miguel Cotto e incluso su derrota con Dmitrii Bivol son algunas de ellas y donde nunca se achicó. Más alla de que los años pasaron, el tapatío no dejó de combatir hasta hace poco cuando tuvo que someterse a una operación.

Saúl "Canelo" Álvarez, referente del boxeo a nivel mundial

La carrera de Canelo Álvarez en el boxeo

Actualmente, el tapatío cuenta con un récord profesional de 63 victorias (39 por KO), 3 derrotas y sólo dos empates. El mexicano hizo su debut en octubre del 2005 y realizó sus primeras peleas en suelo mexicano para luego comenzar a combatir en Estados Unidos y seguir cosechando éxitos. En su país natal ganó sus primeros títulos y en suelo estadounidense se consagró campeón del mundo de la categoría superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El nacido en Guadalajara se mantuvo en dicha división y una vez conseguido dicho cinturón fue por más. A lo largo de su carrera se midió contra púgiles de la talla de Floyd Mayweather -con quien perdió-, Miguel Cotto y Gennady Golovkin, entre otros. Con este último protagonizó una de las trilogías más importantes de los últimos años y una de sus peleas fue por demás discutida. La última fue ante Crawford, donde si bien era candidato no pudo quedarse con la victoria y ahora el mundo del boxeo espera por su regreso.